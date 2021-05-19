Выступление Go_A на Евровидении 2021 заняло первое место в трендах украинского Youtube. Видео

Во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, украинская группа Go_A настолько поразила зрителей своим выступлением, что они аплодировали стоя. А ролик яркого номера, опубликованный на Youtube, спустя 13 часов набрал 1,2 миллиона просмотров и продолжает уверенно держаться в трендах.

Кроме того, в тройку лидеров по просмотрам вошли также участница из России MANIZHA – 1, 7 миллиона просмотров, и представительница Кипра Elena Taagrinou – 784 тысячи. Информация об этом появилась на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Солистка украинского коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в гранд-финал Евровидения 2021 прошли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.