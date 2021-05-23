Евровидение 2021: назван победитель музыкального конкурса

В субботу, 22 мая, состоялся долгожданный финал музыкального конкурса Евровидение 2021 и победителем стала Италия. Так, группа Måneskin впечатлила зрителей своим выступлением с песней под названием Zitti E Buoni. В результате коллектив получил 524 балла.

Стоит отметить, что Украина оказалась на пятом месте в списке. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Выступление Måneskin было с откровенными костюмами из кожи, громкой музыкой и постановкой в стиле лучших рок-традиций. Зрители оценили номер знаменитостей и поблагодарили музыкантов бурными аплодисментами.

Представители Италии получили от зрителей наибольшее количество баллов – 318. Жюри 39 стран в общем дало итальянцам 206 баллов.

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 22 мая, украинская группа Go_A взорвала зрителей своим эффектным выступлением в финале музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, коллектив появился с яркой песней под названием SHUM.