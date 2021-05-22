Украинская Go_A выступила в финале Евровидения 2021. Яркие фото и видео

В субботу, 22 мая, украинская группа Go_A взорвала зрителей своим эффектным выступлением в финале музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, коллектив появился с яркой песней под названием SHUM.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Стоит отметить, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум".

Так, на сцене конкурса солистка Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. Музыканты и танцоры были одеты в белые костюмы. Группа настолько эффектно выступила, что зал бурно аплодировал.

Как писало зарубежное издание The Guardian, Украина представила песню с "несомненно быстрым ритмом на Евровидении".

"Это техно-переосмысление веснянки, традиционной песни, которую поют во время весенних народных обрядов", – пояснили в издании.

Редакция добавила, что солистка группы Екатерина Павленко имеет "пронзительный голос, который сочетается с быстрым свистом".

"Темп песни постепенно растет и должен понравиться тем, кто предпочитает слушать нидерландских хардстайл-диджеев", – отметили в издании.

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Отметим, что веснянка, ставшая основой песни "Шум", впервые была записана этнографами в 1856 году.

Украина стала единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. Украина дважды ставала победительницей – в 2004 году (Руслана) и в 2016 (Джамала).

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, песня украинской группы Gо_A под названием "Шум" попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral. Трек Go_A побил рекорд по количеству прослушиваний, и 20 мая занял пятую позицию в мире.