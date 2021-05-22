Сеть восхитили невероятные каверы на Go_A: поет даже Австралия

В сети активно публикуют ролики с каверами на песню "Шум" украинской группы Go_A, которая представила Украину на Евровидении 2021. Кроме того, австралийка Montaigne также перепела известный хит.

Соответствующие видео разместили на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Композицию Go_A спели как взрослые, так и дети.

Стоит отметить, что каверы записывают не только жители Украины, но и зарубежных стран. Известно, что веснянка, ставшая основой песни "Шум", впервые была создана этнографами в 1856 году.

Участнице от Австралии Montaigne не удалось приехать на Евровидение 2021 из-за карантина, поэтому она показала номер на песню Technicolor онлайн. Кроме того, певица поддержала на конкурсе украинскую группу Go_A и поделилась кавером на их трек.

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

Украина стала единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. Украина дважды ставала победительницей – в 2004 году (Руслана) и в 2016 (Джамала).

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, песня украинской группы Gо_A под названием "Шум" попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral. Трек Go_A побил рекорд по количеству прослушиваний, и 20 мая занял пятую позицию в мире.