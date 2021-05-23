Евровидение 2021: какое место Украина заняла в финале

Украинская группа Go_A на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 заняла пятое место. Коллектив покорил Европу песней SHUM и ярким номером. В результате онполучил 364 балла.

Во время грандиозного финала, который состоялся 22 мая в Роттердаме, представители Украины вышли на сцену шоу под номером 19. Стоит отметить, что за основу композиции Go_A была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум" (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

На сцене конкурса солистка Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. Музыканты и танцоры были одеты в белые костюмы. Группа настолько эффектно выступила, что зал бурно аплодировал.

Италия: Måneskin – Zitti e buoni. Франция: Barbara Pravi – Voilà. Швейцария: Gjon's Tears – Tout l'Univers. Исландия: Daði & Gagnamagnið – 10 Years. Украина: Go_A – SHUM.

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

Все подробности грандиозного гранд-финала песенного конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, песня украинской группы Gо_A под названием "Шум" попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral. Трек Go_A побил рекорд по количеству прослушиваний, и 20 мая занял пятую позицию в мире.