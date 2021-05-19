Евровидение 2021: кто занял последнее место в списке финалистов конкурса

Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. По результатам голосования, представители Украины группа Go_A заняла последнее, десятое место в списке финалистов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Также в гранд-финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Группа Go_A выступила на сцене песенного конкурса с песней SHUM. Представители Украины поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Коллектив продемонстрировал свой номер под номером 15.

Норвегия Израиль Россия Азербайджан Мальта Литва Кипр Швеция Бельгия Украина

Напомним, что второй полуфинал запланирован на 20 мая. Окончательный гранд-финал Евровидения состоится 22 мая.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Manizha выступила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021. Артистка исполнила песню "Russian Woman" ("Русская женщина").