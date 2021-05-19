Евровидение 2021: кто занял последнее место в списке финалистов конкурса
Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. По результатам голосования, представители Украины группа Go_A заняла последнее, десятое место в списке финалистов.
Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Также в гранд-финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.
Группа Go_A выступила на сцене песенного конкурса с песней SHUM. Представители Украины поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Коллектив продемонстрировал свой номер под номером 15.
Норвегия
Израиль
Россия
Азербайджан
Мальта
Литва
Кипр
Швеция
Бельгия
Украина
Напомним, что второй полуфинал запланирован на 20 мая. Окончательный гранд-финал Евровидения состоится 22 мая.
Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.
Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Manizha выступила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021. Артистка исполнила песню "Russian Woman" ("Русская женщина").