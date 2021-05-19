Евровидение 2021: кто занял последнее место в списке финалистов конкурса

Юля Ухина
Юля Ухина
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Международный песенный конкурс Евровидение 2021

Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. По результатам голосования, представители Украины группа Go_A заняла последнее, десятое место в списке финалистов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Также в гранд-финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Группа Go_A выступила на сцене песенного конкурса с песней SHUM. Представители Украины поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Коллектив продемонстрировал свой номер под номером 15.

Украинская группа Go_A выступила в полуфинале Евровидения с песней SHUM
Украинская группа Go_A заняла десятое место в списке финалистов.
Результаты первого полуфинала:

  1. Норвегия

  2. Израиль

  3. Россия

  4. Азербайджан

  5. Мальта

  6. Литва

  7. Кипр

  8. Швеция

  9. Бельгия

  10. Украина

Результаты первого полуфинала

Напомним, что второй полуфинал запланирован на 20 мая. Окончательный гранд-финал Евровидения состоится 22 мая.

  • Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Manizha выступила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021. Артистка исполнила песню "Russian Woman" ("Русская женщина").

Евровидение-2021людизвездышоу-бизнесшоуGo_A