Эллерт впервые высказался о расставании с Мишиной. Видео

Победитель реалити-шоу "Холостячка", сценарист "95 квартала" и комик Александр Эллерт прокомментировал разрыв отношений со своей экс-избранницей Ксенией Мишиной. Он заявил, что у нее "в голове огурцы осознанности", и он не в силах изменить это.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал соответствующее stories. Также известно, что шоумен поехал в Крым с Ксенией и ее сыном Платоном, однако вернулся домой уже один (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я понимаю, у некоторых ярость и возмущение, но под моими постами мы никого не обижаем. Спасибо всем. Я отправил родителей, я отправляюсь сам. У меня впереди 900 км невероятного путешествия. Поэтому всем хорошего дня. Крым наш!" – обратился мужчина к подписчикам.

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Пользователи в комментариях написали слова поддержки и пожелали Александру Эллерту встретить новую любовь, которая останется с ним на всю жизнь.

Напомним, что Александр Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной о расставании, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист показал страницу с разъяснением слова "драма".

Позднее Мишина показала, как переживает расставание с Эллертом. Девушка опубликовала несколько кадров, как отдыхает в компании близких друзей и сына Платона возле моря на курорте. В подписи к фото звезда заявила, что лучшая терапия – это познание и осознание себя в круге других женщин.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эллерт после расставания с Мишиной засветился в оккупированном Крыму. Мужчина позировал в джинсовых шортах, белой футболке с яркими надписями и в закрытой обуви на фоне крымских гор.