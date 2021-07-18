Мишина показала, как переживает расставание с Эллертом. Фото

Украинская актриса Ксения Мишина, которая на днях сообщила, что рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом, показала, в каком она сейчас состоянии. Девушка была замечена в компании своих подруг, с которыми весело проводит время.

Так, в Instagram-stories Мишина опубликовала несколько кадров, как отдыхает в компании близких друзей и сына Платона возле моря на курорте. В подписи к фото звезда заявила, что лучшая терапия – это познание и осознание себя в круге других женщин.

"Прямо сейчас я расту, принимаю и благодарю жизнь. Познание и осознание себя в круге других женщин. Терапия. Встреча с собой со своей женской сутью. Мои малышки, обожаю. Спасибо, что всегда рядом", – писала в Instagram Ксения.

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К слову, ранее уже ходили слухи о том, что Мишина и Эллерт разошлись, однако они опровергли эту информацию, сообщив, что еще вместе. Сейчас же Мишина откровенно призналась, что инициатором расставания с Эллертом стала сама.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина отпраздновала свое 32-летие в кругу семьи – вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном. Для такого события звезда отправилась в свой родной город – Севастополь, который сейчас оккупирован.