Мишина рассталась с Эллертом: как украинцы отреагировали

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Мишина рассталась с Эллертом: как украинцы отреагировали

Украинская актриса Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом. Ранее ходили слухи о том, что пара разошлась, однако они опровергли эту информацию, сообщив, что еще вместе. Сейчас же Мишина откровенно призналась, что инициатором расставания с Эллертом стала сама.

Так, на странице в Instagram актриса опубликовала эмоциональный пост, в котором сообщила, что она приняла окончательное решение разойтись с Александром. По словам звезды, понимание того, что Эллерт больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни, пришло "внезапно и навсегда".

"Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на нее бы сняли драму. Сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", – заявила актриса.

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Мишина опубликовала пост, в котором сообщила, что она приняла окончательное решение разойтись с Александром

Также Мишина обратилась к своим поклонникам с просьбой не задавать лишних вопросов и уважать ее личное пространство. Она отключила возможность комментировать этот пост в Instagram.

"Прошу уважать мое личное пространство, не задавать вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать. Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", – призналась звезда.

В свою очередь Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист не стал высказываться о разрыве с возлюбленной, а показал страницу с разъяснением слова "драма". Под постом Александр дал фанатам возможность писать все, что они думают на этот счет.

Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной

Украинцы неоднозначно отреагировали на расставание Мишиной и Эллерта. Одни поклонники до сих пор не могу принять ситуацию, другие же думают, что это все шутка.

"Надеюсь вы опять прикалываетесь", "Я не верю не может быть. Вроде вчера сторис были вместе, да? А сегодня уже все конец как", "Скорее всего, вы уже не пара, а муж и жена", "В любом случае желаю Вам счастья!" – писали пользователи сети под публикацией Эллерта.

Комментарии поклонников
Комментарии под постом Эллерта
Комментарии пользователей сети
Комментарии поклонников на счет расставания Мишиной с Эллертом

Напомним:

Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались: причина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина отпраздновала свое 32-летие в кругу семьи – вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном. Для такого события звезда отправилась в свой родной город – Севастополь, который сейчас оккупирован.

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