Мишина рассталась с Эллертом: как украинцы отреагировали

Украинская актриса Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом. Ранее ходили слухи о том, что пара разошлась, однако они опровергли эту информацию, сообщив, что еще вместе. Сейчас же Мишина откровенно призналась, что инициатором расставания с Эллертом стала сама.

Так, на странице в Instagram актриса опубликовала эмоциональный пост, в котором сообщила, что она приняла окончательное решение разойтись с Александром. По словам звезды, понимание того, что Эллерт больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни, пришло "внезапно и навсегда".

"Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на нее бы сняли драму. Сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", – заявила актриса.

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Также Мишина обратилась к своим поклонникам с просьбой не задавать лишних вопросов и уважать ее личное пространство. Она отключила возможность комментировать этот пост в Instagram.

"Прошу уважать мое личное пространство, не задавать вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать. Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной", – призналась звезда.

В свою очередь Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист не стал высказываться о разрыве с возлюбленной, а показал страницу с разъяснением слова "драма". Под постом Александр дал фанатам возможность писать все, что они думают на этот счет.

Украинцы неоднозначно отреагировали на расставание Мишиной и Эллерта. Одни поклонники до сих пор не могу принять ситуацию, другие же думают, что это все шутка.

"Надеюсь вы опять прикалываетесь", "Я не верю не может быть. Вроде вчера сторис были вместе, да? А сегодня уже все конец как", "Скорее всего, вы уже не пара, а муж и жена", "В любом случае желаю Вам счастья!" – писали пользователи сети под публикацией Эллерта.

Напомним:

На шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.

Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.

"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.

Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.⠀

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина отпраздновала свое 32-летие в кругу семьи – вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном. Для такого события звезда отправилась в свой родной город – Севастополь, который сейчас оккупирован.