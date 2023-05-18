Его скрывают от всех! Где сейчас сын Олега Винника и похож ли он на отца. Фотосравнение

Известный украинский певец Олег Винник, который лечится от неизвестного недуга в Германии, имеет взрослого сына, которого скрывает всю жизнь. Инсайдеры утверждают, что наследника звезды зовут Юлиан, а родила сына артисту его "тайная жена" Таюне (Таисия Сватко).

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Именно в ее компании на фото позировал, как утверждается, еще маленький Юлиан, которому сейчас 19 лет. OBOZREVATEL решил показать, как отец и сын выглядели в детстве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У популярного певца в соцсетях нет много архивных фото с детства с воспоминаниями, как подобные кадры часто публикуют его коллеги. Впрочем, одно фото, на котором позирует будущая звезда, его преданные "волчицы" найти смогли.

Кадр, что не удивительно, оказался черно-белым, однако и на таком снимке видны черты лица и волосы ребенка. У сына певицы Таюне есть два фото с мамой.

На кадрах видно, что Юлиан в детстве был белокурым, как и его отец. Волосы у них обоих прямые, хоть прически и разные. В детстве у Винника была ровная челка, а его сына коротко стригли.

Ходят слухи, что Юлиан родился и вырос в Германии, а в Украину никогда не приезжал. Именно поэтому его с отцом вдвоем никогда не видели. За границей парень учился и занимался спортом, в чем добился успехов.

В частности, хорошо Юлиану дается плавание. На это указывают и фотографии, сделанные в бассейне. Подробнее об этом – читайте здесь.

Напомним, внезапное исчезновение Винника из инфопространства дало толчок слухам о болезни. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно лишь то, что от болезни артист лечится в Германии.

Глава фан-клуба певца Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой с начала полномасштабной войны, опровергла слухи о его "онкологии". Она заверила, что артист вернется на сцену.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Однако поклонников волнует, почему певец решил так резко исчезнуть из инфопространства. На днях Винник все же вошел в свои соцсети, однако обращаться к аудитории он не стал. Зато удивил фанов странным поступком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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