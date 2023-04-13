Стало известно, чем занимается 'пропавший' Олег Винник круглый год и за что ему благодарны ВСУ. Фото

Украинского певца Олега Винника часто обвиняют в том, что он якобы сбежал из Украины в Германию с началом полномасштабной войны. Как ранее стало известно, артист за границей проходит лечение. Однако недавно фанаты звезды доказали, что он не игнорирует терроризм России, а помогает ВСУ, за что получает от военных благодарности.

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Снимки опубликовали на фан-странице Винника в Facebook. Две благодарности адресовались самому певцу и его благотворительному фонду "Волчица" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певец в Германии не помогает Украине на информационном или культурном фронте, однако он подался в волонтерство.

Как видно на фото, Силы специальных операций ВСУ выразили благодарность Олегу Виннику за предоставление материально-технической помощи в решающее время для Украины.

Следует заметить, что имена командиров и номер воинской части предварительно зарисовали.

За год исчезновения из инфопространства Олег Винник успел также помочь военнослужащим территориальной обороны г. Хмельницкого.

"Так "не помогал" армии, что получил две благодарности от ВСУ. Умные все понимают, дуракам и доказывать не будем. Любим и гордимся. Молодчина", – говорится в посте фанатов артиста.

О плодотворной волонтерской деятельности исполнителя рассказывали и раньше, однако некоторые его коллеги и простые украинцы не верили в помощь звезды.

Муж известной украинской певицы Оксаны Билозир, а также военнослужащий ВСУ Роман Недзельский в июле прошлого года опубликовал серию отчетных снимков о проделанной работе волонтеров. На одном из них можно было увидеть и Винника. Также в сети появлялись фотографии с авто, на которых изображали логотип благотворительного фонда певца.

Председатель его фан-клуба Валерия Барон, которая поддерживает связь с командой звезды, также поделилась, что Олег Винник в Германии не только волонтерит, но и уже готовит для своих поклонников новые треки.

"Его состояние здоровья не позволяет ему быть в публичном пространстве. Он плодотворно работает в студии и готовит новые песни", – сказала Валерия Барон.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем болен Олег Винник и какие теории его фанаты распространяют в сети. Подробнее о состоянии здоровья исполнителя – читайте в материале.

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