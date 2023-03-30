Весь в папу? Как выглядит единственный сын ''пропавшего'' Олега Винника и где он сейчас живет. Фото

Популярный украинский певец и любимец женщин Олег Винник, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и проходит лечение в Германии, имеет взрослого сына. Как утверждают многие источники, единственного наследника исполнителя зовут Юлиан. Ему 19 лет. Парень родился в Германии, где его родители работали после учебы.

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OBOZREVATEL решил собрать информацию о Юлиане Виннике и показать, как сейчас выглядит гордость главного "волка" Украины. Впервые о ребенке Олег рассказал в интервью немецкому изданию в 2005 году. Тогда знаменитость жил в Германии и был не музыкантом, а актером театра. На тот момент про селебрити в нашей стране никто не знал (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Известно, что Юлиан живет в Северной Германии, учится в университете и профессионально занимается плаванием. Белокурый парень участвует в чемпионатах, занимая призовые места. Кадры с Винником-младшим, которые распространились в сети, были сделаны в Берлине, в бассейне спортивного клуба Шарлоттенбург, К слову, здесь он тренируется с 2016-го.

Никто не знает, сколько раз спортсмен посещал Украину, но, предсказуемо, что звездный отец против таких путешествий. Ни он, ни его "тайная жена" Таюне (Таисия Сватко) никогда не делились деталями об их общем сыне и вполне вероятно, что супруги запрещают Юлиану приезжать на родину родителей. Слишком большой риск, что его заметят.

К слову, Олег и Таисия поженились еще в студенческие годы. Они долго скрывали свой союз, но вскоре фанаты начали замечать, что знаменитостей объединяют не только общая работа, но и штамп в паспорте. Свои отношения они не комментируют.

К сожалению, разглядеть, как выглядит парень, не очень просто, так как единственные кадры потенциального сына Винника сделаны в бассейне. Блондин прикрыл лицо маской и надел резиновую шапочку. У Юлиана высокий рост, спортивное телосложение и отличный вкус, как, впрочем, и у его отца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что после 24 февраля 2022 года вместе с Олегом Винником исчезла и его супруга Таисия. Последний пост в Instagram бэк-вокалистка разместила 20 февраля того же года, а после полномасштабного вторжения РФ испарилась из медиапространства.

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