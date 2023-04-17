Олег Винник впервые за год зашел в соцсети и удивил поступком

Известный украинский певец Олег Винник, необъяснимая "пропажа" которого до сих пор беспокоит многих украинцев, впервые за год зашел в свои соцсети. Артист перестал выходить на связь с фанатами после 24 апреля 2022 года – в тот день он опубликовал поздравление с Пасхой, после чего по каким-то причинам решил замолчать и исчезнуть из информационно поля. Но вот музыкант наконец посетил свою страницу в Instagram, вот только на связь с аудиторией так и не вышел.

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Тем не менее, фаны заметили изменения на странице знаменитости. Поступок Винника многих удивил, спровоцировав появление новых вопросов.

Так, Винник заметно "почистил" аккаунт. В частности, он удалил упомянутый выше пасхальный пост. Вероятно, артист посчитал, что он утратил свою актуальность, ведь в этом году Пасха уже прошла – 16 апреля. Тем не менее, размещать новую публикацию в честь праздника и наконец-то пообщаться со своей аудитории певец не стал.

"Пусть Христово Воскресение принесет мир в нашу страну и наши души", – написал певец 24 апреля 2022 года, после чего исчез из соцсетей.

Под этой публикацией за последний год собралось несколько тысяч комментариев, в которых поклонники интересовались судьбой и самочувствием Винника, а также спрашивали, не собирается ли тот объяснить свое молчание и резкое исчезновение. Все комментарии, как можно догадаться, остались без ответа.

Однако это не единственный пост, который Винник решил удалить. Исчезло со страницы музыканта и видео, в котором он обращался к матерям российских и белорусских солдат с призывом не отпускать своих сыновей на войну в Украину.

Избавился артист и от некоторых личных фотографий в профиле. С чем это связано – неизвестно.

Теперь последний пост в аккаунте "исчезнувшего" любимца украинских "волчиц" – это опубликованные 24 марта патриотические картинка и текст, посвященные месяцу полномасштабной войны.

Напомним: внезапное исчезновение Винника из информационного пространства дало толчок слухам о болезни звезды. Ранее фанаты Винника предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно только, что от болезни артист лечится в Германии.

А недавно украинская ведущая рассказала, что на съемках шоу "Маска" с Олегом Винником находился врач. Он все время "дежурил" за кулисами.

Однако не все фанаты верят в заболевание артиста и просят его выйти на связь, чтобы объясниться. Некоторые украинцы утверждают, что видели "пропавшего" музыканта в хорошем расположение духа.

Достоверно известно, что в Берлине артист не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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