'Больные фантазии': у Винника прокомментировали слухи об 'онкологии' и обнадежили его возвращением на сцену

Глава фан-клуба исполнителя Олега Винника Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой с начала полномасштабной войны, опровергла слухи о его "онкологии". Она заверила, что артист вернется на сцену.

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У Валерии Барон создалось впечатление, будто кому-то хочется, чтобы певец не вернулся в Украину и на сцену. Об этом она написала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Глава фан-клуба звезды назвала информацию блогера Богдана Беспалова о лечении Винника от онкологии "больными фантазиями". Она добавила, что все сплетни о нем – "откровенная ложь".

"Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы, подтверждающие диагноз? Нет? Почему нет? Да потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире действует принцип врачебной тайны", – написала Валерия Барон.

Также поклонница творчества исполнителя упрекнула коллег артиста, комментировавших его "исчезновение".

"Винника не нужно прикрывать. Он не сделал ничего плохого. А постоянные комментарии-догадки коллег и тех, кто еще вчера называл его другом, с насмешками, мол исчез/убежал/умер, возможно нужны для собственного пиара комментирующих. Знаете, даже его отсутствие в публичном пространстве не оставляет их в покое. Наверное волнуются, что рано или поздно он появится. И он появится!" – заявила автор поста.

Как известно, Олег Винник перед началом полномасштабного вторжения заявил о проблемах со здоровьем. По словам известной ведущей, с ним на съемке шоу "Маска" был врач. Вскоре после 24 февраля прошлого года он перестал выходить на связь.

Внезапное исчезновение дало толчок слухам о болезни звезды. Ранее фанаты Винника предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно только, что от болезни артист лечится в Германии.

В Берлине артист не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Валерия Барон уже выходила на связь со СМИ с обнадеживающими заявлениями о том, что скоро певец вернется с новыми песнями. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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