"Родина", "Садок вишневий коло хати" и "Щедрик: украинцы устроили впечатляющий перформанс во втором полуфинале Евровидения-2023
Во втором полуфинале Евровидения-2023, который состоялся 11 мая в Ливерпуле от имени Украины, выступили украинские артисты с впечатляющим перформансом. Так, на сцену вышли певица Мария Яремчук, рэпер OTOY и участница детского Евровидения Злата Дзюнька. Вместе они продемонстрировали мощное попурри из украинских песен.
Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира. Украинцы исполнили знаменитые украинские композиции в современной аранжировке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Номер получил название "Музика єднає покоління". Первой на сцене показалась Мария Яремчук. Она представляла нашу страну на конкурсе в 2014 году.
Мария открыла номер песней своего гениального отца Назария Яремчука – "Родина". На сцене разместили золотые колоски, а на больших экранах позади показывали портреты выдающихся деятелей Украины: Тараса Шевченка, Квитки Цисик и упомянутого уже Назария Яремчука.
Далее рэпер OTOY, брат которого погиб героем на "Азовстали", зачитал рэп на стихотворение Шевченка "Садок вишневий коло хати", чем удивил публику в зале и украинских телезрителей у экранов.
Закончился мощный перформанс легендарной композицией "Щедрик" Николая Леонтовича. Его Мария Яремчук исполнила в дуэте с юной вокалисткой Златой Дзюнькой. Девочка спустилась к артистке с купола зала в облике ангела.
Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала. Все ключевые моменты эфира здесь..
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