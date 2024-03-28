Алла Пугачева 'закрыла рот' россиянам, набросившимся на нее из-за теракта в 'Крокусе'

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), произошедшего вечером 22 марта, Z-патриоты пришли на страницу певицы Аллы Пугачевой, которая им якобы абсолютно безразлична и "вообще не нужна", и потребовали публичной реакции на события. Примадонна же этого не делала, так что под ее последними постами в соцсетях все больше обиженных фанатиков Путина стали устраивать истерики, обвиняя звезду эстрады в бессердечии. В конце концов, артистка ответила.

Лаконичным постом Алла Борисовна закрыла рота своим опальным соотечественникам. Он появился на странице звезды в Instagram в четверг, 28 марта.

Так, без лишней патетики Пугачева написала: "Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь".

Как мы уже отметили, это сообщение стало ответом на тысячи комментариев россиян по поводу "безразличия" певицы. В частности, под ее предыдущими публикациями, обнародованными еще задолго до 22 марта, можно встретить подобное: "Полагала, что у Пугачёвой будет пост по поводу скорби о погибших и пострадавших людях в "Крокусе". Увы! Это не её зритель, и можно не сожалеть. Что ж, уж точно, не зачем возвращаться в Россию, отношение доказано", "Даже не выразила людям своей страны соболезнования. Дно", "Ну, что АБ, скорби нет? Хотя о чём это я? Какие могут быть чувства у беглой бывшей звездульки. Одни обиды, что мы и наблюдаем на Вашей странице", "У бабки сегодня праздник, пей, не захлебнись", "Какая вы мелочная, бездушная, мстительная. Народ вас никогда не простит за ваше молчание в такие дни! Последние отвернуться от вас с брезгливостью".

Между тем под новым сообщением артистки, которую в стране-агрессорке хотят признать "иноагентом", бурлит дискуссия. Z-патриоты, которым Алла Борисовна грамотно закрыла рот, продолжают поливать ее грязью. Впрочем, большая часть фанатов говорит о мудрости и меткости слов эстрадной звезды.

Напомним, российские пропагандисты тем временем пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", а версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили официальные лица РФ и силовые структуры. Российский диктатор Владимир Путин не удержался от рассказов об "украинском следе" во время своего обращения спустя почти сутки после стрельбы.

А известный российский клоун и заядлый Z-патриот Юрий Куклачев выдал больную тираду о "виновных" в теракте. Кремлевский шут призвал государство-террорист "дать мощный отпор", то есть бомбить Европу и США.

Ранее OBOZ.UA писал, что бойфренд украинской певицы-предательницы Ани Лорак, которая цинично молчит о войне на родине и ужасных преступлениях оккупантов, отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", вспомнив Украину. Исаак Вижраку заявил, что "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости" и что он якобы "сочувствует" Украине и, конечно же, России, а также другим странам, которых "коснулось насилие". Подробности – в материале.

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