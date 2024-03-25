Клоун Юрий Куклачев призвал Россию бомбить Европу и выдал бред: они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами

Известный российский клоун и заядлый Z-патриот Юрий Куклачев выдал нездоровую тираду по поводу "виновных" в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), который произошел вечером 22 марта. Кремлевский шут не сомневается, что за этими событиями стоит Запад и Европа, с которыми якобы борется Россия в Украине в рамках так называемой "спецоперации". Именно поэтому одиозный путинист призвал государство-террористку "дать мощный отпор", то есть бомбить европейские страны и США.

"Россия должна дать мощный отпор всем грязным и нечестивым людям, стоящим за уничтожением чистого и прекрасного", – выдал клоун. Его процитировали российские пропагандистские СМИ.

"Атака террористов наглядно показала, с кем мы боремся во время "СВО"... Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно", – поделился своими больными фантазиями клоун.

Куклачев уверен, что события в "Крокусе" станут мотивацией для россиян объединиться и встать против "загнивающего Запада". В союзниках России клоун видит "мусульманский мир". Он убежден, что россияне, на чьих руках тысячи невинных смертей украинцев, должны стать еще более жестокими.

"Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, напротив, за нас. Потому что они поняли, что нельзя доверяться людям нечестивым, грязным, безразличным, которые все строят на уничтожении чистого и прекрасного. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы – не щенки, которых можно расстреливать. А мы люди – сильные и мощные, которые могут дать очень серьезный отпор. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил", – выдал Куклачев.

Террористов, которые, собственно, и расстреливали людей в "Крокус Сити Холле", клоун виновными не считает.

Он комментирует: "Виноваты не стрелявшие. Они – безмозглые существа. Больше виноваты те, кто их нашел, кто их направлял. Они нашли чудовищ слабонервных и получат за это по полной".

Напомним, российские пропагандисты тем временем пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", а версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры. Российский диктатор Владимир Путин не удержался от рассказов об "украинском следе" во время своего обращения спустя почти сутки после стрельбы.

Ранее OBOZ.UA писал, что бойфренд украинской певицы-предательницы Ани Лорак, которая цинично молчит о войне на родине и ужасных преступлениях оккупантов, отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", вспомнив Украину. Исаак Вижраку заявил, что "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости" и что он якобы "сочувствует" Украине и, конечно же, России, а также другим странам, которых "коснулось насилие". Подробности – в материале.

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