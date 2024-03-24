Бойфренд Ани Лорак 'посочувствовал' Украине после теракта в 'Крокусе': певица-предательница прокомментировала

Бойфренд украинской певицы-предательницы Ани Лорак, которая цинично молчит о войне на родине и ужасных преступлениях оккупантов, отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), вспомнив Украину. Исаак Вижраку заявил, что "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости" и что он якобы "сочувствует" Украине и, конечно же, России, а также другим странам, которых "коснулось насилие".

Соответствующее сообщение Вижраку разместил на личной странице в Instagram. На него отреагировала и Ани Лорак, оставив циничную фразу в комментариях.

Избранник запроданки выдал патетический спич о "единстве" мира, который якобы пытаются разделить границами, религией и культурой.

"Во времена трагедий и конфликтов мы вынуждены спрашивать себя: Почему в нашем мире так много ненависти и нетерпимости? Эти риторические вопросы отражают мою глубокую грусть и разочарование из-за боли, которую мы причиняем друг другу. Границы, религии и культуры – это только концепции, которые разделяют наше общее человечество, которое по своей сути едино. Чем быстрее мы осознаем, что наше сходство значительно превосходит наши различия, тем быстрее мы сможем жить в мире, где мир преобладает над конфликтами, любовь – над ненавистью. Я сочувствую Украине, России, Африке и каждому уголку мира, затронутым насилием. Мое сердце обращается ко всем, кто пострадал от недавних событий, включая трагический инцидент в Москве", – выдал Вижраку.

Бойфренд опальной певицы, которая уже готовится получить гражданство государства-террористки, добавил, что все должны "стремиться к миру".

"Давайте стремиться к миру, в котором мы сможем признать нашу общую человечность и работать над будущим, определенным миром и единством. Мои мысли со всеми потерявшими близких и я солидарен с теми, кто призывает к повсеместному прекращению насилия", – резюмировал "голубь мира".

Тем временем Ани Лорак, умалчивающая теракты в родной стране ради кровавых российских рублей, оставила комментарий под сообщением возлюбленного. Она цинично написала на английском языке: "Удивительные слова от прекрасной души".

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. Известно об около 150 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Между тем, российские пропагандисты пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", а версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры. Российский диктатор Владимир Путин не удержался от рассказов об "украинском следе" во время своего обращения спустя почти сутки после стрельбы.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время теракта в ТРЦ "Крокус" погибла участница "Красота России 2001". Она пятая в официальном списке погибших.

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