''Это дно'': украинцы отреагировали на выступление жены Навального на ''Оскар-2023''

Уже два года подряд Американская академия кинематографических искусств и наук не разрешает президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к мировой общественности на церемонии вручения премии "Оскар", аргументируя это своей так называемой "аполитичностью". Однако супруге российского оппозиционера Алексея Навального, кинолента о котором получила победу в номинации "Лучший документальный фильм", возможность выступить дали. Это, как и следовало ожидать, вызывало шквал критики среди украинцев.

Видео дня

Интернет-пользователи пытаются понять, почему "аполитичная" киноакадемия дает площадку "хорошим русским", которые рассказывают, как они "борются за демократию". При этом настоящая жертвенная борьба украинцев за демократическое будущее всего цивилизованного мира на церемонии полностью игнорируется. OBOZREVATEL собрал реакцию сети.

Украинцы убеждены, что кинолента "Дом из щепок" производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии об украинских детях в условиях войны на Донбассе, которая была представлена в той же номинации, что и "Навальный", больше заслуживает на победу. Но речь, в первую очередь, не о фильме, а как раз таки о циничности организаторов "Оскара", которые прикрывают свое безразличие к войне и толерантность к России мнимым нейтралитетом.

"Это просто показывает, что Оскар – не о качестве и даже не об актуальности. Он (фильм "Навальный" – ред.) был создан до 2022 года, приобрел популярность только из-за захватнической войны России и любви Запада к хорошей истории об аутсайдере, "противостоянии" Путину... Украинская документалка заслужила награду", – написал один из пользователей.

Комментаторы не скрывают своего негативного отношения и разочарование в "Оскаре".

Они оставляют под новостью о Навальном: "Это дно", "Помойная яма. Какое миллионерам дело до смертей в Украине", "Московия – демократия... Она им никогда не была и не будет присуща", "Американская мечта про "хороших русских", "Навальный такой самый имперец, как и путлер, только Запад никак этого не поймет. В Московии демократов нет".

Вспомнили в сети и ответ Навального на вопрос о возвращении Крыма Украине. Он тогда сказал: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" Это его выражение абсолютно четко описывает империалистические настроения путинского оппонента, доказывая, что "против Путина" не приравнивается к "за демократию".

"Вручите ему золотой бутерброд", "Проигнорировать фильм об украинских детях в прифронтовом городе, но дать Оскар фильму о парне, поддерживающем оккупацию украинской территории. Позор!", – оставляют в сети комментаторы.

Уже появились первые мемы и фотожабы на эту тему. Так, известный шеф-повар Евгений Клопотенко на понятном примере с едой продемонстрировал, как Навального видит Американская киноакадемия и как его видят украинцы.

А кто-то показал, где действительно стоит выступить Юлии Навальной, чтобы ее речь о "хороших и несчастных русских" выглядела еще более абсурдно и цинично.

Напомним, единственными, кто вспомнил и поддержал Украину на "Оскаре" в этом году, стали кинематографисты из Польши. Актер Матеуш Косцюкевич и оператор-постановщик Михал Дымек, которые на премии представляли польский художественный фильм режиссера Ежи Сколимовского "Иа", появились перед папарацци с сине-желтыми ленточками.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!