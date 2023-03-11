''Не хотели, чтобы другие дети завидовали'': что за фильм об Украине ''Дом из щепок'', который претендует на ''Оскар''

13 марта лента "Дом из щепок" производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии об украинских детях в условиях войны на Донбассе будет соревноваться за престижную премию "Оскар" в номинации "лучший документальный фильм". Кино рассказывает о жизни детдома вблизи Лисичанска Луганской области, а героями стали настоящие дети, кое-где даже диктовавшие условия режиссерам.

Видео дня

В частности, иногда они просили прерывать съемку или не включать в ленту некоторые моменты. Об этом журналистам "Укринформ" рассказал режиссер и сценарист Симон Вильмонт (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

Сюжет "Дома из щепок" рассказывает о жизни небольшого детдома вблизи линии фронта на Донбассе. Главные героини-воспитательницы бросили все силы на то, чтобы в трудных условиях обеспечить детям безопасность и любовь.

История фильма не придумана. Она основана на событиях в реальном детском приюте, где работали украинские воспитательницы Ольга и Маргарита. Их самоотдача и бескорыстие поразили создателей картины.

По словам Симона Вильмонта, он почувствовал домашнюю атмосферу, любовь и заботу, как только зашел в детдом. Он сразу объяснил малышам, что съемочная команда не планирует никого усыновлять, а просто хочет узнать об их жизни.

Между кинокомандой и детьми возникли доверительные отношения. Режиссер рассказал, что сам просил героев документального фильма останавливать съемки, если они захотят.

"Иногда были ситуации, которые сначала казались странными. Я хотел снимать совершенно невинные вещи, такие как, например, игра детей с другими детьми. Но иногда дети были против. Позже я понял почему: они не хотели, чтобы другие дети завидовали, если они выбрали именно этого друга, чтобы с ним играть сегодня. Да, подобные случаи были. Также некоторым детям было некомфортно, когда их снимали во время очень эмоциональных сцен, и, конечно, я должен это уважать", – сказал режиссер.

Лента была снята еще до начала полномасштабной войны, поэтому можно только представить, сколько детей остались беспомощными перед лицом российского вторжения. Мировая премьера документального фильма прошла в январе 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL, вместе с "Домом из заноз" в лонг-листе "Оскара" был представлен фильм "Клондайк" украинского производства. Однако дальше он не прошел.