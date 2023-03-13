Состоялась церемония вручения премии ''Оскар-2023'': список всех победителей. Фото

В ночь с 12 на 13 марта в знаменитом театре Dolby в Лос-Анджелесе (США) состоялась юбилейная 95-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар-2023". Американская академия киноискусств и наук определила лучших кинематографистов в этом году, а также избрала фильмы-победители в более чем 20-ти номинациях.

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О нынешних триумфаторах премии OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямой трансляции с церемонии на телеканале "Суспільне Культура". Больше всего статуэток, включая награду за лучший фильм, забрал фантастический комедийный боевик "Все везде и сразу". Предлагаем ознакомиться со списком всех лауреатов в нашем материале.

Все победители "Оскара-2023":

Лучший фильм – "Все везде и сразу"

Лучшая женская роль – Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Лучшая мужская роль – Брендан Фрейзер ("Кит")

Лучшая женская роль второго плана – Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")

Лучшая мужская роль второго плана – Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу")

Лучший режиссер – Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все везде и сразу")

Лучшая песня к фильму – "На Западном фронте без перемен"

Лучший оригинальный саундтрек – Naatu Naatu – "RRR: Рядом ревет революция"

Лучший монтаж фильма – "Все везде и сразу"

Лучший грим и прическа – "Кит"

Лучшая работа художника-постановщика – "На Западном фронте без перемен"

Лучшая операторская работа – "На Западном фронте без перемен"

Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Путь воды"

Лучший звук – "Топ Ган: Меверик"

Лучший международный художественный фильм – Германия, "На Западном фронте без перемен"

Лучший игровой короткометражный фильм – "Ирландское прощание"

Лучший документальный фильм – "Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм – "Заклинатели слонов"

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Мальчик, крот, лиса и лошадь"

Лучший оригинальный сценарий – "Все везде и сразу"

Лучший адаптированный сценарий – "Женщины говорят"

Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких скандалах за всю историю премии. В наш список попали пощечину Вилла Смита в ответ на образы его жены, "инцест" на красной дорожке между Анджелиной Джоли и ее братом, а также отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью о войне. Об этих и других инцидентах – читайте в нашем материале.

Также мы писали, что за всю историю "Оскара" пять культурных деятелей из Украины получали заветную статуэтку, чем прославили свою родину на мировой арене. О них узнаете по ссылке.

Кроме того, OBOZREVATEL рассказывал, что Всемирный конгресс украинцев призвал исключить фильм "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из списка претендентов на "Оскар", поскольку, вероятно, он имеет связи со страной-террористкой Россией.

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