''Оскар-2023'': кто победил в номинации ''Лучший актер''. Фото и видео

Ночью с 12 на 13 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе (США) состоялась долгожданная церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар-2023". Критики определили лучшего актера этого года.

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Обогнав четырех своих конкурентов, в номинации "Лучший актер" победил Брендан Фрейзер за фильм "Кит". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямой трансляции с церемонии на телеканале "Суспільне Культура".

На "Оскар" в номинации "Лучший актер" также претендовали:

Остин Батлер – "Элвис"

Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"

Брендан Фрейзер – "Кит"

Пол Мескал – "Солнце моё"

Билл Найи – "Жить"

Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких скандалах за всю историю премии. В наш список попали пощечина Уилла Смита в ответ на оскорбления его жены, "инцест" на красной дорожке между Анджелиной Джоли и ее братом, а также отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью о войне. Об этих и других инцидентах – читайте в нашем материале.

Также мы писали, что за всю историю "Оскара" пять культурных деятелей из Украины получали заветную статуэтку, чем прославили свою родину на мировой арене. О них узнаете по ссылке.

Кроме того, OBOZREVATEL рассказывал, что Всемирный конгресс украинцев призвал исключить фильм "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из списка претендентов на "Оскар", поскольку он, вероятно, имеет связи со страной-террористом Россией.

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