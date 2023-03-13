''Оскар-2023'': Американская киноакадемия назвала самый лучший фильм года. Видео

Этой ночью, с 12 на 13 марта, в театре Dolby в Лос-Анджелесе (США) состоялась долгожданная церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар-2023". Американская академия кинематографических искусств и наук выбрала самые лучший фильм в этом году среди десяти номинантов.

Видео дня

Так, победителем в номинации "Лучший фильм" стала американская научно-фантастическая кинолента "Все везде и сразу". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямой трансляции с церемонии на телеканале "Суспільне Культура" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Что известно о фильме-победителе?

"Все везде и сразу" – это история брака, драма матери и дочери, рассказ об ассимиляции иммигрантов и смене поколений, сатира на бюрократию, боевик, полный намеренно абсурдных и порой непристойных сражений кунг-фу, и научно-фантастический фильм с параллельными вселенными.

Режиссерами ленты выступили Дэниел Шайнерт и Дэн Кван. Продюсеры – Кван и Шайнерт, а также Джонатан Ван. Награду создателям фильма вручил Гаррисон Форд.

На победу в этой номинации также претендовали:

"На западном фронте без изменений"

"Аватар: путь воды"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Все везде и сразу"

"Тар"

"Топ Ган: Меверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

"Фабельманы"

Добавим, что "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" получила кинолента режиссера Эдварда Бергера "На западном фронте без изменений".

Этот фильм был фаворитом в своей категории. Он получил еще три награды, а именно: за лучший саундтрек (Фолькер Бертельманн), художественное оформление и операторскую работу (Джеймс Фрэнд, впервые номинировавшийся на "Оскар").

Это уже третья экранизация дебютного и славного романа Эриха-Марии Ремарка. Впервые его перенесли на экран в Голливуде в 1930-м, спустя два года после выхода книги, и он также получил "Оскар".

Хрестоматийная история молодого человека, попавшего в мясорубку Первой мировой войны, особенно актуальна сегодня, когда прямо в сердце Европы снова грохочут пушки и льется кровь. К тому же, создателям фильма удалось очень натуралистично передать грязь и ужас войны.

В этой категории также были представлены фильмы "ЭО" (Польша), "Близко" (Бельгия), "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Тихая девушка" (Ирландия).

Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких скандалах за всю историю премии. В наш список попали пощечина Уилла Смита в ответ на оскорбления его жены, "инцест" на красной дорожке между Анджелиной Джоли и ее братом, а также отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью о войне. Об этих и других инцидентах – читайте в нашем материале.

Также мы писали, что за всю историю "Оскара" пять культурных деятелей из Украины получали заветную статуэтку, чем прославили свою родину на мировой арене. О них узнаете по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!