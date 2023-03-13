Польские кинематографисты стали единственными, кто вспомнил и поддержал Украину на "Оскаре-2023". Фото
В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла долгожданная 95-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар", которая часто является платформой для распространения важных месседжей мировой общественности. Вот только тему убийственной и разрушительной войны в Украине Американская академия киноискусств в этом году решила полностью проигнорировать и даже запретила президенту Владимиру Зеленскому выступить с речью. Единственными, кто напомнил на мероприятии о нашей стране, стали кинематографисты из Польши.
Так, актер Матеуш Косцюкевич и оператор-постановщик Михал Дымек, которые на "Оскаре" представляли польский художественный фильм режиссера Ежи Сколимовского "Иа", появились перед папарацци с сине-желтыми ленточками. OBOZREVATEL собрал несколько снимков.
Матеуш Косцюкевич, позируя перед фотографами на ковровой дорожке, постоянно указывал на ленточку на своей груди, а второй рукой демонстрировал жест силы и поддержки.
Его коллега и соотечественник также повесил на грудь маленький флажок Украины.
К сожалению, больше никто из мировых знаменитостей не вспомнил о том, что украинцы вот уже больше года борются за демократическое будущее всего цивилизованного мира, отдавая за него самое ценное – свои жизни.
Более того, Американская академия киноискусств в этом году не только полностью проигнорировала войну в Украине, но и отдала победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" киноленте канадского документалиста Дэниела Роера "Навальный". На сцену за золотой статуэткой вместе с режиссером вышла супруга Алексея Навального Юлия с детьми. Ей дали возможность выступить перед мировой общественностью на такой престижной площадке с циничной речью о "хороший русских", которые "борются за демократию".
Отметим, польский фильм "Иа" рассказывает о сером ослике с меланхоличными глазами, который встречает на своём жизненном пути хороших и плохих людей, испытывает радость и боль, проходит через колесо фортуны, случайно превращающее удачу в катастрофу, а отчаяние – в неожиданное блаженство. Но ни на мгновение он не теряет своей невинности.
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