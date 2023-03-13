Фильм о Навальном получил ''Оскар'': жена россиянина вышла за наградой и заговорила о ''борьбе за демократию''

В ночь с 12 на 13 марта в знаменитом театре Dolby в Лос-Анджелесе (США) состоялась 95-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар-2023". Награду в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" получила кинолента канадского документалиста Дэниела Роера "Навальный", рассказывающая об отравлении российского оппозиционера в 2020 году, его лечении и возвращении в РФ.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямой трансляции с церемонии на телеканале "Суспільне Культура". На сцену за золотой статуэткой вместе с режиссером вышла супруга Алексея Навального Юлия с их общими детьми – дочкой Дарьей и сыном Захаром.

Навальной дали возможность выступить перед мировой общественностью на такой престижной площадке с циничной речью о "хороший русских", которые страдают от диктаторского режима Путина и не поддерживают "его" войну.

Еще большего цинизма ситуации добавляет тот факт, что в этой же номинации была представлена лента "Дом из щепок" производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии об украинских детях в условиях войны на Донбассе. Героями документалки стали воспитанники детдома вблизи Лисичанска Луганской области. Эту работу на "Оскаре" проигнорировали, как и темы российской агрессии, полномасштабной войны и борьбы Украины в принципе.

"Алексей, мир не забыл твое важное послание – все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму... Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду, боролся за демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной", – говорила Юлия на сцене Dolby в символическом платье кровавого цвета.

Реакция украинцев не заставила себя ждать. Пользователи сети пытаются понять, почему Киноакадемия, отказывающая президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить на премии, аргументируя это тем, что якобы считает себя "аполитичной", дает площадку "хорошим русским".

Тем временем украинский журналист Остап Ярыш решил напомнить, почему украинцам не стоит считать Навального "другом" и "борцом за демократию": "Стоит помнить: то, что ты против Путина, не отрицает твоих империалистических и шовинистических взглядов".

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