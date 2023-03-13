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Фильм о Навальном получил "Оскар": жена россиянина вышла за наградой и заговорила о "борьбе за демократию"

Анна Кравчук
Кино
2 минуты
9,0 т.
Фильм о Навальном получил 'Оскар': жена россиянина вышла за наградой и заговорила о 'борьбе за демократию'

В ночь с 12 на 13 марта в знаменитом театре Dolby в Лос-Анджелесе (США) состоялась 95-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар-2023". Награду в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" получила кинолента канадского документалиста Дэниела Роера "Навальный", рассказывающая об отравлении российского оппозиционера в 2020 году, его лечении и возвращении в РФ. 

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямой трансляции с церемонии на телеканале "Суспільне Культура". На сцену за золотой статуэткой вместе с режиссером вышла супруга Алексея Навального Юлия с их общими детьми – дочкой Дарьей и сыном Захаром.

Навальной дали возможность выступить перед мировой общественностью на такой престижной площадке с циничной речью о "хороший русских", которые страдают от диктаторского режима Путина и не поддерживают "его" войну.

Фильм о Навальном получил ''Оскар'': жена россиянина вышла за наградой и заговорила о ''борьбе за демократию''

Еще большего цинизма ситуации добавляет тот факт, что в этой же номинации была представлена лента "Дом из щепок" производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии об украинских детях в условиях войны на Донбассе. Героями документалки стали воспитанники детдома вблизи Лисичанска Луганской области. Эту работу на "Оскаре" проигнорировали, как и темы российской агрессии, полномасштабной войны и борьбы Украины в принципе.

Фильм о Навальном получил ''Оскар'': жена россиянина вышла за наградой и заговорила о ''борьбе за демократию''

"Алексей, мир не забыл твое важное послание – все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму... Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду, боролся за демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной", – говорила Юлия на сцене Dolby в символическом платье кровавого цвета. 

Фильм о Навальном получил ''Оскар'': жена россиянина вышла за наградой и заговорила о ''борьбе за демократию''

Реакция украинцев не заставила себя ждать. Пользователи сети пытаются понять, почему Киноакадемия, отказывающая президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить на премии, аргументируя это тем, что якобы считает себя "аполитичной", дает площадку "хорошим русским". 

Фильм о Навальном получил ''Оскар'': жена россиянина вышла за наградой и заговорила о ''борьбе за демократию''

Тем временем украинский журналист Остап Ярыш решил напомнить, почему украинцам не стоит считать Навального "другом" и "борцом за демократию": "Стоит помнить: то, что ты против Путина, не отрицает твоих империалистических и шовинистических взглядов".

Фильм о Навальном получил ''Оскар'': жена россиянина вышла за наградой и заговорила о ''борьбе за демократию''

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