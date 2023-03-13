''Оскар-2023'': названо лучшую актрису года. Фото и видео

В ночь с 12 на 13 марта в известном театре Dolby в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Академия киноискусств и наук назвала лучшую актрису 2023 года, которую определили среди пяти номинанток.

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Заветную золотую статуэтку получила Мишель Ео, сыгравшая главную роль в фильме "Всё везде и сразу". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямой трансляции с церемонии на телеканале "Суспільне Культура".

Мишель Ео – малазийская актриса и танцовщица китайского происхождения, одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году.

Актриса стала известна благодаря съемкам в боевых фильмах 1990-х годов. Также прославилась благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда" (1997) и фильме о боевых искусствах "Тигр подкрадывается, дракон прячется" (2000).

За "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" также боролись:

Кейт Бланшетт ("Тар")

Анна де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких скандалах за всю историю премии. В наш список попали пощечина Уилла Смита в ответ на оскорбления его жены, "инцест" на красной дорожке между Анджелиной Джоли и ее братом, а также отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью о войне. Об этих и других инцидентах – читайте в нашем материале.

Также мы писали, что за всю историю "Оскара" пять культурных деятелей из Украины получали заветную статуэтку, чем прославили свою родину на мировой арене. О них узнаете по ссылке.

Кроме того, OBOZREVATEL рассказывал, что Всемирный конгресс украинцев призвал исключить фильм "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из списка претендентов на "Оскар", поскольку он, вероятно, имеет связи со страной-террористом Россией.

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