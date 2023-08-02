'Вы зачем туда претесь?' Пропагандистка Скабеева призвала россиян не ездить в Грузию. Видео

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила истерику из-за "притеснения и оскорблений" российских туристов в Грузии. Она посоветовала гражданам государства-агрессора не ехать в эту страну и выбирать для отдыха другие направления.

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Об этом Скабеева заявила в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Так она отреагировала на протесты, которые вспыхнули в Грузии из-за прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими туристами.

"Вы зачем туда, русские люди, претесь, везете свои деньги? Столько оскорблений, столько грязи, ушат помоев выливают всякий раз на русских туристов, а они зачем-то продолжают спонсировать это преступный режим", – заявила пропагандистка.

Она признала, что на стороне российских туристов выступил мэр Тбилиси (он сказал, что не видит проблемы в том, что у граждан РФ есть возможность въезжать в Грузию на корабле – Ред.), однако тут же добавила, что "на него плевать".

Ранее Ольга Скабеева запаниковала из-за намерений Украины освободить Крым. В эфире очередного пропагандистского ток-шоу, где обсуждалась новость о подготовке в Британии двух тысяч украинских спецназовцев, которые примут участие в освобождении Крыма до Рождества, она призвала не недооценивать украинскую армию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июля круизный лайнер "Astoria Grande" пришвартовался в грузинском порту Батуми после своего путешествия из Сочи. На борту этого лайнера находились российские туристы. Оппозиционные партии Грузии устроили россиянам "теплый прием", напомнив им о маршруте "русского корабля".

– Находясь в Батуми, российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин. Она отказывалась признавать, что Россия является оккупантом.

– А одного из туристов, который хвастался тем, что он россиянин, избили местные жители.

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