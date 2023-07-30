'Мы Абхазию от вас освободили': российские туристы в Батуми открыто оскорбляют грузин. Видео

Граждане страны-агрессора везде ведут себя как оккупанты и даже не скрывают этого. Так, находясь в Батуми (Грузия), российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин.

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Она отказывалась признавать, что Россия является оккупантом, а также рассказывала, что раньше грузины якобы были братьями россиян. Соответствующие кадры общения туристов с местной журналисткой распространили в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Абхазию мы от вас освободили, они просили у нас помощи. Вы же на них с танками пошли", – без тени сомнения говорила россиянка, повторяя все, что слышала годами с экрана телевизора.

Другая пара россиян тоже не признала оккупацию Россией территории Грузии. Они заявили, что у них "везде Советский Союз".

Напомним, что 20% территорий Грузии оккупированы Россией. Это регионы Абхазия и Южная Осетия. Там при поддержке войск РФ местные коллаборанты основали самопровозглашенные "Республику Абхазия" и "Республику Южная Осетия". "Независимость" этих образований признала Россия и еще четыре члена ООН, все остальные государства мира рассматривают эти территории как часть Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля круизный лайнер "Astoria Grande" пришвартовался в грузинском порту Батуми после своего путешествия из Сочи. На борту этого лайнера находились российские туристы.

Оппозиционные партии Грузии устроили россиянам "теплый прием", напомнив им о маршруте "русского корабля".

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