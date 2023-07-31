Хвастался, что он россиянин: в Батуми избили пассажира российского круизного лайнера. Видео

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами, 31 июля на обратном пути снова прибывший в Батуми, встретила новая акция протеста. Одного из туристов, хваставшегося тем, что он россиянин, избили местные жители.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ведер". В сети также обнародовали соответствующее видео.

Как видно из кадров, россиянин нагло обращался с грузинкой, которая вместе с другими пришла на акцию протеста и пыталась объяснить туристу, что граждане страны-агрессора не желательны в ее стране.

Однако россиянин с присущей его нации бранью решил "покачать права" перед местными жителями. Но после его выкриков: "я россиянин и горжусь этим", его поставили на место, изрядно оторвавшись.

Утром в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты на акцию протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами

По данным издания "Эхо Кавказа", произошли столкновения с полицией. Задержаны, по меньшей мере, 10 человек, среди которых и украинка.

Часть россиян покинули лайнер и сели в автобус, протестующие забросали его бутылками и яйцами.

Напомним, лайнер Astoria Grande, на борту которого находится более 800 туристов, большинство из которых являются гражданами России, совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи.

Он уже входил в грузинский порт 27 июля. Вечером того же дня в Батуми и Тбилиси прошли акции протеста. Участники демонстраций протестовали против российского вторжения в Украину и возмущались ответами некоторых российских туристов на вопросы грузинских журналистов. Россияне заявили, что поддерживают действия РФ в войне с Грузией в 2008 году. В частности, в одном из комментариев россиянка заявила, что "Россия освободила Абхазию от грузин".

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июля в Грузии оппозиционные партии устроили "теплый приём" лайнеру из России Astoria Grande. Участники акции протеста указали путь лайнеру за затонувшим флагманом "Москва".

Россияне везде ведут себя как оккупанты и даже не скрывают этого. Так, находясь в Батуми, российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин.

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