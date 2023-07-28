Скандировали лозунг о 'русском корабле': в Грузии устроили лайнеру из РФ 'теплый прием'. Фото

В четверг утром, 27 июля, круизный лайнер "Astoria Grande" пришвартовался в грузинском порту Батуми после своего путешествия из Сочи. На борту этого лайнера находились российские туристы. Однако в связи с политической обстановкой в стране, оппозиционные партии Грузии организовали протесты.

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Об этом сообщает местное издание Вatumelebi. Участники оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" прибыли в порт Батуми, чтобы организовать протест против визита круизного лайнера "Astoria Grande" с российскими туристами на борту.

Предполагается, что накануне выхода из Сочи круизный лайнер "Astoria Grande" пропагандистским телеканалом "Россия 1" был снят сюжет о своем заходе в порт Батуми. В материале, представленном на телеканале, утверждается, что решение остановиться в грузинском порту было принято "по желанию" российских и турецких туристов, находящихся на борту лайнера. Общее количество пассажиров на лайнере составляет более 800 человек.

Акция протеста была объявлена ​​сегодня в Батуми, и в 20:00 горожане собрались на пристани.

"Русский корабль, иди на **й", "Абхазия – это Грузия", – звучали на митинге. Горожане принесли на митинг фотографии, изображающие Абхазию и августовскую войну. Они включили гимн Грузии.

Во время митинга из одной из кают корабля был вывешен российский флаг, но вскоре его сняли.

Через час после начала акции корабль вышел из порта.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметился очередным скандальным заявлением. Он оправдал войну России против Украины стремлением нашей страны присоединиться к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Грузии не разрешило президентке Саломе Зурабишвили выступить в Европарламенте. В правительстве обвинения со стороны администрации президентки назвали необоснованными и ложными.

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