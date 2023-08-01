'Шутить не надо': Скабеева запаниковала из-за планов ВСУ на Крым и вспомнила о заявлениях Буданова. Видео

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева запаниковала из-за намерений Украины освободить Крым. В эфире очередного пропагандистского ток-шоу, где обсуждалась новость о подготовке в Британии двух тысяч украинских спецназовцев, которые примут участие в освобождении Крыма до Рождества, она призвала не недооценивать украинскую армию.

Видео дня

Также Скабеева упомянула о начальнике Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилле Буданове, заявив, что он уже "стал организатором трех довольно успешных терактов на Крымском мосту", поэтому шутить о нем явно не стоит. Фрагмент эфира с пропагандисткой появился в сети.

Ролик начинается с бравурного заявления приглашенного "эксперта" – директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова. Тот пренебрежительно высказался о намерениях Украины освободить украинский Крым, а также о появившейся в британских СМИ информации о подготовке в Британии двух тысяч украинских спецназовцев и намерениях вернуть полуостров до 25 декабря текущего года.

"Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.) уже, соответственно, должен в Ялте ноги мочить, Буданов должен загорать в Крыму. Ничего этого не произошло. Есть планы. В соответствии с этими планами проведено финансирование, обучение этих двух тысяч спецназовцев украинских. Естественно, Британия обязана их обучать. И я уверен, они пригодятся на фронте. Но для обороны, а не для нападения", – выдал Кнутов.

Однако Скабеева "эксперта" прервала и посоветовала ему не вводить "народонаселение" России в заблуждение, приуменьшая реальную опасность противника.

"Лучше народонаселение не расслаблять. Тот самый Буданов, про которого вы шутите на тему похода на Крым, уже стал организатором трех терактов, довольно успешных, на Крымском мосту. Поэтому рассуждать на тему его недееспособности, наверное, не приходится. И к сообщениям из Лондона официального тоже надо отнестись максимально серьезно. Две тысячи спецназовцев готовятся для того, чтобы захватить полуостров к 25-му, как заявлено, декабря", – заявила пропагандистка.

Тревогу у Скабеевой вызвала новость, опубликованная накануне Sunday Express. Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев для проведения операции по возвращению временно оккупированного россиянами Крыма. Ее планируют осуществить к Рождеству.

Свыше двух тысяч украинских спецназовцев уже прибыли на базу в Дартмуре, где стартуют специальные учения.

Издание также уверяет, что готовящаяся операция в Крыму будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, а спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских оккупантов. На других участках бронетанковые подразделения прорвут оборону с помощью дальнобойных ракет из Британии, США и Германии.

Напомним, ранее Буданов заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым. А президент Зеленский рассказал о шагах к деоккупации полуострова. Глава государства подчеркнул, что вся Украина, включая Крым, будет свободной от оккупации государством-агрессором, и посоветовал оккупантам бежать в РФ, пока Крымский мост "еще хоть кое-как работает".