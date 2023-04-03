В сети показали видео последних минут перед ликвидацией Татарского: успел расхвалить ''золотого Владлена''

В сети показали, что происходило в кафе Street Food Bar #1 в Санкт-Петербурге перед взрывом, в результате которого был ликвидирован российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Также опубликованы и кадры первых минут после инцидента.

Видео дня

Так, стало известно, что прямо перед взрывом Татарский распаковывал статуэтку в виде бюста самого себя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Напомним, что до этого он сам попросил, чтобы статуэтку внесли в зал.

"Золотой Владлен, отлично", – сказал Татарский. При этом видно, что девушка, которая подарила ему статуэтку (Дарья Трепова), сидела совсем рядом с "военкором".

В сети версии относительно подозреваемой разнятся: кто-то из очевидцев говорит, что она якобы ушла из кафе за семь минут до взрыва, другие же утверждают, что Дарья все время была в зале, как и показано на видео.

Отметим, что Следственный комитет России в понедельник, 3 апреля, сообщил о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемой в убийстве "военкора" РФ Владлена Татарского Дарьи Треповой. Однако не все россияне в это поверили.

До этого в РФ пытались обвинить в ликвидации украинку, но эта версия рассыпалась. Позже, вечером 2 апреля, силовики уже задержали "Трепову", однако позже росСМИ написали, что это была ее родственница.

Теперь же в России выдали, что ликвидация Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где "военкор" проводил мероприятие, там назвали "терактом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе Street Food Bar #1 погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский.

– Это заведение находится всего в 1,5 км от квартиры кремлевского диктатора Владимира Путина. А управлял кафе бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

– У ликвидированного Максима Фомина было немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры считали своего коллегу "медиа-проституткой".

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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