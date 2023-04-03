Кафе, в котором взорвали Татарского, находится в 1,5 км от квартиры Путина: СМИ раскрыли громкие детали

Кафе в Санкт-Петербурге, в котором был уничтожен одиозный российский пропагандист Владлен Татарский, находится в полутора километрах от квартиры кремлевского диктатора Владимира Путина. Управлял заведением общественного питания бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

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Примечательно, что заведение вызывало раздражение среди местных жителей, которые жаловались на шум и нарушение санитарных норм. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С 2010 года владельцем взорванного накануне помещения является компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а преступник Пригожин – ее учредитель и директор. Ранее на месте кафе находился ресторан "Русский китч", но в 2016 году главарь ЧВК "Вагнер" закрыл заведение.

Стоит отметить, что Пригожин пытался отрицать связь с новыми владельцами заведения и недавно заявил, что якобы передал кафе движению "Кибер фронт Z".

Позже выяснилось, что владельцем и управляющим был Александр Скляров. При этом человек с такими данными ездит на автомобиле дочери Евгения Пригожина и регулярно нарушает правила дорожного движения. Журналистам удалось выяснить, что Скляров – это бывший муж Полины Пригожиной, дочери главаря ЧВК "Вагнер".

Источники, приближенные к семье Пригожиных, рассказали, что несколько лет назад пара развелась со скандалом, после чего Скляров перестал быть управляющим кафе.

Также удалось выяснить, что на заведение постоянно жаловались местные жители, мол, в нем шумно и нарушают санитарные нормы. В итоге сотрудники Роспотребнадзора нашли там серьезные нарушения. Так, в цехах и многих помещениях совсем не было вентиляции, а громкость музыки превышала допустимые нормы.

Интересно, что взорванное заведение находится всего в 1,5 км от бывшей квартиры диктатора Путина – на 2-й линии Васильевского острова, 17. Сейчас ее собственником является экс-жена главного военного преступника России Людмила Очеретная.

Напомним, 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывчатку в заведение пронесла девушка: она спрятала ее в статуэтку и подарила пропагандисту.

Примечательно, что одиозный "военкор" под псевдонимом Владлен Татарский, погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, сам опосредованно стал виновником своей смерти. Он настойчиво попросил гостью в зале принести статуэтку, в которую и было заложено взрывчатое вещество.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России сообщил о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемой в убийстве военкора РФ Владлена Татарского Дарьи Треповой. Однако граждан государства-террориста смутило несколько "нюансов", в связи с чем они выразили недоверие такой информации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны предположил, что убийство Владлена Татарского было задумано как предупреждение владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в материале нашего издания по ссылке.

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