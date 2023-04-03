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В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву

Дарья Дурова
Новости России
4 минуты
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Ликвидация пропагандиста Татарского: Россия обвинила Украину

Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где военкор проводил мероприятие, в ведомстве назвали "терактом".

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Фанаты Кремля вскипели и потребовали в ответ "ударов по Киеву" и "уничтожения украинцев". Некоторые россияне сомневаются в правдивости заявления и спрашивают, где доказательства.

Отметим, что НАК также утверждает: мол, к исполнению "теракта" были привлечены лица, сотрудничающие с Фондом борьбы с коррупцией, созданным заключенным оппозиционером Алексеем Навальным. Эта организация ранее была признана Москвой "иноагентом".

Дарья Трепова

Российские силовики отчитались, что на следующий день после взрыва они задержали одну из подозреваемыхДарью Трепову. Существует версия, что она 2 апреля пришла в петербургское кафе на встречу с пропагандистом и вручила ему подарок – статуэтку. Спустя несколько минут после этого прогремел взрыв.

Муж подозреваемой Дмитрий Рылов (он давно находится в эмиграции) утверждает, что женщина "совершенно не понимала" назначения статуэтки, и, возможно, считала, что "подарок" нужен для "каких-то других скрытных вещей".

В комментарии росСМИ он заявил, что его жену подставили. "Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Подобные действия недопустимы. Oна бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", – сказал Рылов.

Дмитрий Рылов и Дарья Трепова

Пользователи сети из России после новостей о задержании Треповой и якобы "причастности Украины" начали требовать мести. В одном из пропагандистских Telegram-каналов можно найти множество комментариев о том, как "Киев нужно сравнять с землей".

"Мочить вас, тварей, будем до последнего", "На воздух всех причастных к этому теракту!" – пишут "ура-патриоты".

"Сегодня еще 6 лет со дня теракта в Питерском метро, прям время подгадали", – сказано в одном из сообщений.

Впрочем, некоторые россияне интересуются, покажут ли им доказательства "вины" Украины. "Открытие сделали", "А доказательства есть?" "А кто бы сомневался, визитку Яроша и Кобзарь уже нашли?" – пишут в сети.

В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву
В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву
В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву
В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву
В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву

Некоторые граждане страны-агрессора задались вопросом, почему российские спецслужбы не могут спланировать что-то подобное на территории Украины.

"У них работают спецслужбы, а где наши агенты в Киеве?" "Уже сколько было этих терактов, но ничего не слышно об ответах", "Так выходит украинские спецслужбы на голову, а то и две, выше российских", "А российские спецслужбы могут спланировать хоть что-то похожее? А то пока игра в одни ворота. С сухим счетом", – пишут читатели пропагандистского Telegram-канала.

В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву
В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву
В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе Street Food Bar #1 погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский.

– Это заведение находится всего в 1,5 км от квартиры кремлевского диктатора Владимира Путина. А управлял кафе бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

– У ликвидированного Максима Фомина было немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры считали своего коллегу "медиа-проституткой".

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в статье нашего издания по ссылке.

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