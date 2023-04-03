В РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского: россияне размечтались о мести и ударах по Киеву

Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где военкор проводил мероприятие, в ведомстве назвали "терактом".

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Фанаты Кремля вскипели и потребовали в ответ "ударов по Киеву" и "уничтожения украинцев". Некоторые россияне сомневаются в правдивости заявления и спрашивают, где доказательства.

Отметим, что НАК также утверждает: мол, к исполнению "теракта" были привлечены лица, сотрудничающие с Фондом борьбы с коррупцией, созданным заключенным оппозиционером Алексеем Навальным. Эта организация ранее была признана Москвой "иноагентом".

Российские силовики отчитались, что на следующий день после взрыва они задержали одну из подозреваемых – Дарью Трепову. Существует версия, что она 2 апреля пришла в петербургское кафе на встречу с пропагандистом и вручила ему подарок – статуэтку. Спустя несколько минут после этого прогремел взрыв.

Муж подозреваемой Дмитрий Рылов (он давно находится в эмиграции) утверждает, что женщина "совершенно не понимала" назначения статуэтки, и, возможно, считала, что "подарок" нужен для "каких-то других скрытных вещей".

В комментарии росСМИ он заявил, что его жену подставили. "Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Подобные действия недопустимы. Oна бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", – сказал Рылов.

Пользователи сети из России после новостей о задержании Треповой и якобы "причастности Украины" начали требовать мести. В одном из пропагандистских Telegram-каналов можно найти множество комментариев о том, как "Киев нужно сравнять с землей".

"Мочить вас, тварей, будем до последнего", "На воздух всех причастных к этому теракту!" – пишут "ура-патриоты".

"Сегодня еще 6 лет со дня теракта в Питерском метро, прям время подгадали", – сказано в одном из сообщений.

Впрочем, некоторые россияне интересуются, покажут ли им доказательства "вины" Украины. "Открытие сделали", "А доказательства есть?" "А кто бы сомневался, визитку Яроша и Кобзарь уже нашли?" – пишут в сети.

Некоторые граждане страны-агрессора задались вопросом, почему российские спецслужбы не могут спланировать что-то подобное на территории Украины.

"У них работают спецслужбы, а где наши агенты в Киеве?" "Уже сколько было этих терактов, но ничего не слышно об ответах", "Так выходит украинские спецслужбы на голову, а то и две, выше российских", "А российские спецслужбы могут спланировать хоть что-то похожее? А то пока игра в одни ворота. С сухим счетом", – пишут читатели пропагандистского Telegram-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе Street Food Bar #1 погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский.

– Это заведение находится всего в 1,5 км от квартиры кремлевского диктатора Владимира Путина. А управлял кафе бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

– У ликвидированного Максима Фомина было немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры считали своего коллегу "медиа-проституткой".

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в статье нашего издания по ссылке.

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