Называли ''ублюдком в броне'': за что оккупанты ненавидели ликвидированного Татарского и почему Пригожин заявил, что не верит в ''украинский след''

Российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) имел немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры, связанные с так называемой "СВО", считали, что он занимал сторону того, кто ему платил – был таким себе медиа-наемником. В то, что к ликвидации военкора якобы причастна Украина, не верит даже владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Некоторые персонажи открыто ненавидели Фомина. Даже после его ликвидации (2 апреля в результате взрыва в заведении Street Food Bar #1 в Санкт-Петербурге) один из оккупантов-пропагандистов написал, что "внезапно сожалеет о смерти Татарского", потому что ему "очень хотелось при случае крепко пожать ему горло".

Блогер и военнослужащий 4-й бригады ВС РФ Андрей Морозов также заявил: Татарский делал лишь то, что выгодно ему самому. Пропагандист назвал ликвидированного коллегу "проституткой".

Другой российский пропагандист – Михаил Полынков – заявлял, что деятельность Фомина вредит стране-агрессору. Он, не скупясь на выражения, обзывал ликвидированного военкора (например, назвал его "ублюдком в броне" и "салозадой тварью").

В частности, Полынкову не нравилось, что Татарский писал об Авдеевке Донецкой области так, как будто взять этот украинский город для оккупантов – "плевое дело".

Кроме того, российский пропагандист оправдывал "мясные штурмы" и выгораживал воров и коррупционеров в ВС РФ, отметил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Российские военкоры – настолько беспринципные и гадкие мрази, что их презирают даже свои", – написал он в Telegram.

А журналист Юрий Бутусов указал на то, что Фомин активно обсуждал войну России против Украины, хотя сам в это время находился в Москве и Санкт-Петербурге.

Интересно, что Пригожин, являющийся владельцем бара, где ликвидировали Татарского, не верит в причастность ко взрыву украинской стороны. Также он сомневается, что Украина связана с другим громким убийством российской пропагандистки – Дарьи Дугиной (взрыв в ее машине прогремел 20 августа 2022 года в Московской области).

"Таким образом, в РФ признали, что эти ликвидации – внутренние разборки и борьба россиян с пропагандистами антинародного режима Путина", – написал Бутусов в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны предположил, что убийство Владлена Татарского было задумано как предупреждение владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в материале нашего издания по ссылке.

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