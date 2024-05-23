В России задержали заместителя Герасимова, у него прошли обыски: всплыли подробности

В стране-агрессоре России провели обыски у начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Затем был задержан этот военный чиновник, который также является заместителем начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом утром 23 мая сообщил ряд РосСМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Те указали, что следователи обыскивали квартиру и рабочее место генерала в рамках уголовного дела о возможных махинациях.

По данным пропагандистов, Шамарина повезли на допрос в главное военное следственное управление Следственного РФ.

"Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По статье 290 УК РФ (ч.6) генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривает 235 гарнизонный военный суд", – говорится в сообщениях российских Telegram-каналов.

Там также напомнили, что в 2020 году был арестован предыдущий заместитель Герасимова – Халила Арсланова, которого тоже обвинили в махинациях и получении взятки во время поставки оборудования армии.

В этом году в РФ арестовали замминистра обороны Тимура Иванова и начальника главного управления кадров оборонного ведомства генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Обоим инкриминировали получение большой взятки, первой еще и госизмене. Кроме того, на днях по делу мошенничество взяли под стражу экскомандующего 58-й армией Южного военного округа войск РФ Ивана Попова.

Недавно, 12 мая, российский диктатор убрал Сергея Шойгу с должности министра обороны, сделав его секретарем Совбеза (вместо Николая Патрушева) и своим заместителем в военно-промышленной комиссии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оппозиционер Игорь Яковенко выразил убеждение, что увольнение Шойгу и Патрушева означает, что Путин готовится воевать годами. Новым министром обороны он назначил Андрея Белоусова – "гражданского человека для внедрения инноваций и передовых идей" в армии, а Валерий Герасимов остался начальником генштаба оккупационных войск.

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