Путин готовится воевать годами: что означает увольнение Шойгу и Патрушева. Интервью с российским оппозиционером Игорем Яковенко

На 809-й день войны против Украины российский диктатор Путин вдруг решил сменить министра обороны и вместо Сергея Шойгу назначил гражданского человека – Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого заместителя главы правительства. В то же время Валерий Герасимов остается начальником генштаба российской армии, так что в отношении тактики и стратегии войны все, скорее всего, остается как есть. Белоусов, как прокомментировали в РФ, это "гражданский человек для внедрения инноваций и передовых идей".

Шойгу перешел на должность секретаря Совбеза РФ, откуда был уволен Николай Патрушев "в связи с переходом на другую работу". Новая должность Патрушева-старшего, считающегося вторым человеком во властной структуре РФ и одним из путинских ястребов, пока не названа.

О том, что означают последние перестановки в РФ и как повлияет на войну в Украине замена Шойгу на Белоусова – в материале ОBOZ.UA.

Кто такой новый министр обороны РФ Белоусов

65-летний Андрей Белоусов – экономист, мало связанный с армией. Он выпускник экономического факультета МГУ по специальности экономист-кибернетик и долгое время занимался научной работой. Большую часть жизни проработал на государственной службе, занимаясь вопросами экономики. В частности, с 2006 по 2008 год занимал должность заместителя министра экономического развития, в 2012–2013 годах возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником Путина. В 2020-2024 годах Белоусов занимал должность первого вице-премьера в правительстве. Обладает репутацией "государства", друга Путина и верит в "кольцо врагов" вокруг России.

Еще новый министр обороны периодически служит алтарником в одном из храмов во Владимирской области. То есть в воскресенье смиренно отслужил службу Божью, чтобы с понедельника со спокойной душой помогать кремлевским властям уничтожать "братский народ".

В Кремле это назначение прокомментировали так: "бюджет минобороны и силового блока в последнее время вырос вдвое, достигнув 6,7% ВВП. При этом доля расходов на силовой блок и дальше будет расти, а потому нужно эффективное использование этих средств. Ведь на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций. И потому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы минобороны возглавил гражданский человек".

Российские ура-патриоты считают, что Белоусов с его приверженностью интересам государства, близостью к Путину – хорошая кандидатура на должность, чтобы следить и администрировать большие потоки денег и дальше переставлять экономику на военные рельсы.

Что означает назначение Белоусова

Большинство экспертов сходятся в том, что назначение экономиста и хозяйственника Белоусова – это война на долгую перспективу. Путин планирует использовать опыт нового министра для объединения военной и экономической политики, чтобы иметь больше успехов в производстве оружия для войны в Украине.

Назначение одного из главных придворных экономистов и главного "государства" в экономблоке может означать, что Путин планирует войну на истощение на долгие годы и собирается ее выиграть "на заводах ВПК".

По сути, к воюющей армии приставили профессионального и идеологически мотивированного завхоза, лично преданного Путину, который со всем партийным упорством погрузится в работу, чтобы поставлять армии все необходимое и в должном количестве. То есть, мирного будущего Путин не планирует.

Пока начальник генштаба Герасимов остается на должности, но вопрос – как с ним сработается известный своей конфликтностью Белоусов.

Задача Путина – уничтожить Украину и убить всех украинцев

Прокомментировать последние отставки и назначения в РФ OBOZ.UA попросил российского оппозиционного политика и журналиста Игоря Яковенко.

– Смена министра обороны в воюющей стране – не совсем логичный шаг, когда официально "все идет по плану" . На ваш взгляд, почему это произошло? Насколько для вас новость об отставке Шойгу и Патрушева стала неожиданной?

– Для меня лично это было неожиданностью. Конечно, ходили слухи, что задержание заместителя Шойгу – Тимура Иванова – это такой намек на отставку. Но казалось, что для Путина самое главное верность, а Шойгу это ему давал. Оказалось, что на самом деле таких преданных достаточно много. И Шойгу здесь не является незаменимым. В то же время министр обороны – человек, хоть как-то контролирующий армию, представляющий угрозу Путину. Политическая "кастрация" армии и во времена СССР была очень актуальна.

Непосредственно коррупция не является причиной, в РФ она никогда не являлась причиной для смещения и репрессий. На мой взгляд, у Шойга возникло много вопросов в связи с неэффективностью. Просто за два с лишним года войны главный результат – Авдеевка. Это не то, на что Путин рассчитывал.

– Почему Белоусов и чего можно ожидать от такого назначения Украине?

– Ура-патриоты говорят, что назначение вместо клоуна-Шойгу некоего бухгалтера, аудитора, который придет и сразу же наведет порядок с коррупцией, все оптимизирует и улучшит мощь российской армии – это хорошо. Я думаю, что этого не будет, потому что, во-первых, тот ресурс, который есть сегодня, его не увеличить. А во-вторых, если и будут воровать меньше, то только в начале, но через некоторое время, я думаю, коррупционное болото армии РФ засосет и нового министра обороны. Поэтому каких-либо радикальных изменений здесь не будет. Надежды на то, что это будет новая армия от Белоусова – напрасны. Армией занимается не министр обороны, а начальник Генштаба – Герасимов, пока сохранивший должность.

То есть на самом деле две ключевые фигуры, которые определяют ход событий в отношении войны в Украине – это вдохновитель войны Путин и разработчик ее стратегии и тактики Герасимов. Эти люди остались на месте, а все остальное – замена мебели в "фашистском борделе".

Из позитива: новому министру нужно будет несколько недель, чтобы войти в курс дел, понять, где и что происходит. Причем ясно же, что ему придется привести свою команду, а со старухой надо тоже что-то делать. Это уже определенный элемент дезорганизации аппарата, потому что как только появляется новое начальство, люди перестают заниматься работой, отстаивая собственные интересы.

Это такой небольшой плюс для Украины.

– Еще одна знаковая отставка – Николая Патрушева с должности секретаря Совбеза. Новое место работы не объявлено. Это пенсия, изъятие из игры?

– На мой взгляд, это более важная новость, чем увольнение Шойгу. Потому что он был в политической иерархии фигурой №2 после Путина. Это был единственный, кто мог возразить Путину, что он и сделал во время исторического Совбеза, когда накануне вторжения Путин, что называется, всех решил повязать кровью. Патрушев 16 лет сидел на этом посту, и за этот период нагулял серьезное, солидное политическое влияние. Полностью забрал под себя аппарат Совбеза. И в какой-то мере даже перетянул на себя функции, которые, как правило, были у аппарата администрации президента. Сын Патрушева получил назначение (Дмитрий Патрушев занял должность вице-премьера. – Ред), а такая концентрация политических ресурсов у одного семейства представляла опасность для Путина.

Сейчас главный вопрос – куда денут Патрушева-старшего. Для такой значимой фигуры остается только администрация президента. Если это происходит, тогда действительно основой всей комбинации была замена Шойгу на Белоусова. Если нет, то центр всей этой комбинации – отставка Патрушева.

Но все это мои мысли, что-то серьезно анализировать в нынешней России очень сложно. Потому что, понимаете, в условиях абсолютно персоналистского режима, в котором существует Россия, когда все определяется по воле одного человека, строить какой-то серьезный анализ сложно. Потому что, на самом деле, все упирается в капризы не очень здорового и очень пожилого человека.

– В РФ параллельно высказывают и другое мнение, мол "сенсационные рокировки в силовом блоке не обещают ничего хорошего в перспективах "СВО". Дескать, Кремль демонстративно демонтирует "партию войны" (Патрушев-Шойгу) и оставляет во главе МИД Лаврова, рассчитывая рано ли поздно договориться с американцами о "корейском варианте" в Украине. И если Патрушев за несколько дней не станет главой АП, можно говорить, что наступает новая эпоха .

– Патрушев-Шойгу – это, безусловно, была партия войны. Это может звучать парадоксально, но Генштаб РФ никогда не был партией войны. Просто потому, что это единственная структура во всей российской бюрократии, понимавшая, что такое война и ее последствия. Просто любой профессионал понимал, что начало этой войны – самоубийство для России.

Относительно того, стремится ли Путин к миру или к какой-то заморозке войны, возникает простой вопрос: а что он будет делать со всем тем, что он уже натворил? Что он будет делать с ядовитой пастой, которую он выдавил в Россию? Как ее вернуть обратно в тюбик? Как затолкать обратно милитаризованную экономику? Я думаю, что опции остановки войны у Путина просто не существует. Поэтому это не разгром партии войны и какие-то сигналы для американцев о готовности сбавить обороты. Я думаю, что это маловероятно. Сейчас у России просто нет партии мира.

– То есть все-таки шаги для длительной войны с Украиной и Западом?

– Да. За российскими заявлениями о мире или перемирии на самом деле ничего не стоит. Это риторика. Просто нет точки компромисса. Тем более что Путину нечего предлагать Украине. У него задача – уничтожить Украину целиком и убить всех украинцев. Эта задача почти дословно высказывается на федеральных каналах ТВ уже месяцы.