Задержанного зама Шойгу подозревают в госизмене после спецоперации ГУР – СМИ

Заместитель главы минобороны РФ Тимур Иванов, как оказалось, арестован не из-за взяточничества, или по крайней мере не только из-за взяточничества. Его в России подозревают в государственной измене. Более того, подозрение в отношении Иванова возникло из-за спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

О причастности ГУР сообщило Суспільне, ссылаясь на источники в спецслужбах. Издание напомнило о мартовском изломе серверов оборонного ведомства РФ и отметило, что это и есть причина подозрения Иванова.

"Этот заместитель Шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной. Он такой же коррупционер, как и вся путинская верхушка, просто российские силовики чувствительны к некоторой информации", – цитирует вещатель свои источники в ГУР.

"Ослабление руководящего звена противника – это всегда хорошо", – добавили украинские разведчики.

В свою очередь сразу ряд российских изданий (как оппозиционных, так и лояльных режиму Кремля) сообщил, что Иванова подозревают не во взяточничестве, а именно в госизмене. Об этом пишут также со ссылками на источники в ФСБ.

"Взятка – это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят, потому что большой скандал, все-таки заместитель министра обороны", – цитируют свои источники российские издания.

Интересно, что, согласно этим сообщениям, российский диктатор Владимир Путин лично отдал приказ об аресте. Но только "после того, как его удалось убедить, что речь идет именно о госизмене".

"За коррупцию его никто бы задерживать не стал. Об этом в Кремле и так все знали. Сейчас решают, что с ним делать. Либо будут сажать за взятку и будут добивать уже на зоне, либо переквалифицировать обвинения в госизмене", – говорят в РФ.

Если речь идет о "битвах силовых башен Кремля", то это удар не только по главе МО РФ Сергею Шойгу, но и по спикеру Путина Дмитрию Пескову. Дело в том, что Иванов и Песков давно дружат семьями.

Если речь идет все же о взятке, то должностей могут лишиться многие люди из МО РФ, а за решеткой будет и жена военного. Так, сообщается, что вместе с Тимуром Ивановым уже был арестован его хороший знакомый Сергей Бородин из ООО "Волжский берег". Это компания "Оборонспецстроя", принадлежащая Алесандру Новикову и Дмитрию Березюку.

Они также могут быть арестованы, считают некоторые СМИ РФ. Указанные предприятия, как и другие принадлежащие "людям Иванова", являются подрядчиками "Военно-строительной компании". Именно она занимается строительством в Мариуполе.

А упомянутый Бородин, основатель ООО "МКК Кредит Лайн", этот бизнес передал Светлане Маниович (на фото с Ивановым и тортом именно она). Это бывшая жена Тимура Иванова, с которой он развелся, чтобы бизнес женщины и она сама избежали санкций.

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