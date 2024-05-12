Путин нашел для Шойгу новую должность и уволил Патрушева: что происходит

Российский диктатор Владимир Путин уволил с должности Секретаря Совбеза страны-агрессора Николая Патрушева. На его место станет Сергей Шойгу, который сейчас занимает должность министра обороны РФ.

Об этом пишут российский пропагандистские издания. Указ о назначении Шойгу секретарем Совбеза РФ диктатор подписал в воскресенье, 12 мая. Как заявил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, новая должность Патрушева будет известна через несколько дней.

Он освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".

По словам Пескова, Шойгу "продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ". Кроме того, он будет одновременно заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ.

Песков выдал, что "очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике".

Николай Патрушев, как известно, находился в должности Секретаря Совета безопасности России ровно 16 лет – он был назначен еще президентом РФ Дмитрием Медведевым 12 мая 2008 года.

Напомним, что Путин предложил нового кандидата в должность министра обороны России. Протеже кремлевского лидера стал Андрей Белоусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что Путин, вероятно, пытается уменьшить власть Шойгу, уравновешивая его соперниками. Одним из доказательств тому является встреча диктатора с аффилированным с ЧВК "Вагнер" губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

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