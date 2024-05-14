В России задержали главу управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова: что происходит

В стране-агрессоре России продолжаются кадровые чистки – задержан начальник Главного управления кадров российского министерства обороны Юрий Кузнецов. В отношении генерал-лейтенанта якобы начались следственные действия.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания вечером в понедельник, 13 мая. Эту информацию якобы подтвердили правоохранительные органы РФ.

Пропагандисты пишут, что Кузнецов якобы задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. О чем именно идет речь пока не сообщается. Официальной информации об этом также нет.

"Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу", – пишут СМИ оккупантов.

По данным российских Telegram-каналов, уголовное дело против Кузнецово связано с предыдущей его работой на посту начальника Службы защиты государственной тайны при Генштабе вооруженных сил страны-агрессора.

Юрий Кузнецов был назначен на должность начальника Главного управления кадров минобороны РФ в мае 2023 года. До этого восемь лет он возглавлял 8-е управление Генштаба, которое играло ведущую роль в обеспечении информационной безопасности ВС оккупантов.

Российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник пишет, что Кузнецова задержали еще 12 мая. Рано утром контрразведчики в балаклавах и с ломами "вынесли" ворота и окна его особняка.

В момент штурма в доме находился Кузнецов и его жена – бывшая сотрудница комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии Ракетных войск стратегического назначения и других структур минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в РФ по подозрению в получении взятки задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже СМИ писали, что его подозревают в государственной измене. Более того, подозрение в отношении Иванова возникло из-за спецоперации ГУР МО.

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