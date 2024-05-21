В России арестовали генерала, открыто критиковавшего Генштаб: что известно

В России арестовали генерала Ивана Попова, командовавшего 58-й армией РФ на Запорожском направлении в Украине. Он был отстранен от должности еще летом прошлого года после того, как выступил со скандальными обвинениями в адрес российского генштаба и открыто заявил о проблемах в российской армии. Теперь генерал обвиняется в мошенничестве.

Об этом сообщил ряд российских Telegram-каналов, а также передовой "рупор Кремля" ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах РФ. Отмечается, что арест российского генерала Попова уже санкционировал 235 гарнизонный суд.

Утверждается, что Иван Попов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов и два его сообщника – предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа якобы продали около 2000 тонн металлических изделий стоимостью около 100 миллионов рублей. Металл был предназначен для 58 армии РФ на строительство укреплений за пределами Запорожской области.

49-летний Попов стал известен в июле 2023 года, когда его уволили с должности через несколько месяцев после назначения командующим 58-й армией РФ, тогда действовавшей на запорожском направлении.

Его отстранили от командования после того, как он выступил с обращением, в котором говорил о проблемах армии РФ, о чем, по его словам, не хотел слышать начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Попов заявил о готовности доложить обо всем лично Владимиру Путину.

После этого заявления Герасимов отстранил Попова от должности и отправил на передовые позиции фронта. Позже бывшего командарма отправили в Сирию, где продолжает находиться более чем пятитысячный контингент российских войск.

Демарш Попова произошел вскоре после мятежа Евгения Пригожина. И судя по сообщениям об аресте, этого экс-командующему не простили, хотя понадобился почти год, чтобы появилось уголовное дело.

Напомним, после отстранения от должности Попов заявил, что он пострадал "за правду". По его словам, ему нужно было "либо проявить малодушие и сказать старшему начальству то, что они хотели услышать, либо назвать все своими именами и доложить о проблемах".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля российские СМИ сообщили об отстранении от должности командующего 58-й армией РФ генерал-майора Ивана Попова. Тогда же появилась информация, что в армии страны-агрессора началась большая зачистка, а в черном списке уже 30 высших офицеров.

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