В России показали видео встречи Путина с Кадыровым, но есть 'нюанс': сеть разразилась версиями

Кремлевские пропагандисты показали видео со встречи диктатора Владимира Путина с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым. Странное поведение и внешний вид в очередной раз вызвали уйму вопросов в сети насчет физического состояния Кадырова.

Также в соцсети обратили внимание на странный предмет на руке у Кадырова. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Граждане страны-террориста даже не обратили внимание на суть разговора двух военных преступников, а обсуждали физическое состояние Кадырова. В сети разразились версиями насчет того, болен ли Кадыров на самом деле или нет.

Многие обратили внимание, что главарь Чечни набрал еще больше лишнего веса. Также пользователи соцсетей высмеяли Кадырова за то, что он временами не может выговорить слова и простроить целое предложение.

Видео дня

В качестве одной из версий россияне написали, что на встречу к Путину пришел не Кадыров, а его двойник. В сети подозревают, что главарь Чечни все же умер, но в Кремле пытаются скрыть этот факт

Кроме того, в сети обратили внимание на странный предмет на указательном пальце у Кадырова. Многие выдвинули версии, что это медицинский предмет.

Однако позже в комментариях догадки развеялись. Выяснилось, что главарь Чечни носит на пальце электронные четки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Слухи о том, что Кадыров тяжело болен, ходят еще с марта 2023 года. Bild тогда написала, что у главы Чечни серьезная болезнь почек. С тех пор в сети обращали внимание на изменения внешности Кадырова, в частности, на сильный отек лица и прибор на пальце.

– Косвенно болезнь Кадырова подтвердил один из его сыновей, который разместил видео о том, как тяжело терять отца. Сам Кадыров неоднократно пытался доказать, что здоров и полон сил, хотя однажды заявил "долго жить все равно не хочет".

– В мае 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что у Кадырова проблемы со здоровьем и наркозависимость.

– 15 сентября источники OBOZREVATEL в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме и его планируют отправить на лечение в ОАЭ.

– Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о тяжелом состоянии Кадырова и рассказал, что у главы Чечни обострились давние болезни.

– Позже в чеченской диаспоре сообщили, что Кадырову пересадили почку, но она не прижилась.

– Бывший вице-президент "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил 20 сентября, что глава Чечни введен в кому после неудачной операции и врачи констатировали "умирание мозга".

– В тот же день в Telegram-канале Кадырова появилось видео из больницы, где он проведал своего дядю. По данным источников OBOZREVATEL в силовых структурах, оно было снято тремя неделями раньше.

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