В Москве мужчина 9 мая вышел на улицу с флагом Украины: его избили полицейские. Фото

В Москве 9 мая мужчина вышел к метро "Тверская" с флагом Украины. Его задержали, причем полицейские избили его, а также грозили открыть уголовное дело за "экстремизм".

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Об этом сам активист, которого зовут Александр Посконный, рассказал правозащитникам проекта ОВД-Инфо. По его словам, силовики избили его сначала во время задержания, а затем и в автозаке (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Они также угрожали уголовным делом по статье об "экстремизме".

В итоге Александра отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о "дискредитации" российской армии.

Активист рассказал, что в отделе вместе с ним было еще как минимум три человека, которых полиция задержала из-за желтого и синего цветов в одежде.

Кроме того, в Москве задержали и позже отпустили Диану Саликову, которая возлагала цветы у памятника Лесе Украинке. Силовики проверили у девушки документы, не давали ей уйти и спрашивали о связи памятника с праздником победы над нацизмом.

В центре Нижнего Новгорода в День победы над нацизмом во Второй мировой войне задержали мужчину в свитере с перечеркнутым портретом президента РФ Владимира Путина, сообщает ОВД-Инфо. Дмитрий Шелтер попал в отдел полиции №5, позже его отпустили, но составили протокол по статье о "дискредитации" армии РФ, сняли отпечатки пальцев, а свитер изъяли.

А в Курске была задержана Анастасия Коршунова, которая вышла на Театральную площадь с плакатом "Мир Украине. Свободу РФ. Я против войны!". Девушка рассказала правозащитникам, что ее решили везти в отдел полиции № 1.

В поселке Тайцы Ленинградской области полиция ворвалась на антивоенную выставку и задержала 14 человек. На мероприятии, приуроченном к 9 мая, были представлены работы петербургских художников против боевых действий. Позже задержанных отпустили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве в День победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялся "шабаш". Путину составили компанию ряд иностранных лидеров, в основном из стран Азии.

– Парад к 9 мая в Москве стал рекордно коротким, а единственным проехавшим танком был древний Т-34.

– По мнению аналитиков, Путин пытался использовать праздник, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние РФ в Центральной Азии.

– На параде в Москве зазвучало "Слава Украине!". Благодаря хакерам, которые взломали ТВ, военные РФ шагали под слова украинского лозунга.