В Москве на 9 мая устроили 'шабаш' и размечтались о победе в войне: кто из иностранных лидеров прибыл на парад к Путину

В столице государства-террориста в Москве состоялся "шабаш" по случаю дня победы. Составить компанию кремлевскому диктатору в этот день прибыл ряд иностранных лидеров, в основном из стран Азии.

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В частности, на парад прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, самопровозглашенный лидер Белоруссии Александр Лукашенко. События, разворачивающиеся 9 мая на Красной площади в Москве, транслируют российские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также на парад в Москву прибыл президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На параде появилось также много российских знаменитостей. В частности, опальный актер Иван Охлобыстин назвал празднование 9 Мая "зовом предков" и размечтался, что победа РФ в нынешней войне в Украине якобы "неотвратима". Кроме того, на площадь прибыли Владимир Машков и Геннадий Зюганов, а также представители российского спорта Олег Матицын и Николай Валуев. Также на трибунах был замечен пропагандист Владимир Соловьев. Все посетители "шабаша" нацепили запрещенные в цивилизованном мире "георгиевские ленты" и российские флаги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что Путин пытается использовать парад ко дню победы 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии;

– очевидно, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стащить на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.

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