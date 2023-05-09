В России на 9 мая зазвучало 'Слава Украине': хакеры взломали ТВ во время трансляции парада в Москве. Видео

Хакеры сломали российскую телетрансляцию парада в Москве 9 мая. Благодаря усилиям неравнодушных российские военные шагали по Красной площади под слова "Слава Украине".

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Соответствующее видео, снятое россиянами, опубликовал Telegram Nexta live. Сломанную телетрансляцию смотрели зрители в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: в течение апреля сообщество IT ARMY успешно осуществило ряд атак на цифровую инфраструктуру и организации в различных отраслях в России. Специалисты имеют достижения в страховой и финансовой сферах, развлекательной и культурной, автомобильной и транспортной и других. Представители сообщества внесли "коррективы" в работу российского телевидения, театров, финансовых и страховых учреждений, компаний по обслуживанию автомобилей и т. д.

Также украинские хакеры из команды "Кібер Спротив" взломали почту, соцсети и личный кабинет на сервисе госуслуг России сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Он родился в Киеве, однако всю жизнь работает на Москву, в частности, является куратором самой известной российской хакерской группировки АРТ 28, которая в 2016 году взломала сервера Демократической партии США в разгар выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– воздушную часть парада в Москве 9 мая внезапно отменили. Пользователи соцсетей предположили, что такое решение было принято, потому что в Кремле испугались "сюрпризов";

– также на параде в Москве 9 мая заметили силовика с антидроновым ружьем. Также "охотников за дронами" в столице РФ высадили также и на крыши зданий в районе Красной площади.

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