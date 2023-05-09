Путин пытается использовать парад в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии – ISW

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается использовать парад ко дню победы 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Позднее подтверждение участия в мероприятии лидеров стран этого региона, вероятно, свидетельствует об их нежелании продемонстрировать прямую и публичную поддержку войны, которую РФ развязала в Украине.

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Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, в параде примут участие:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

президент Кыргызстана Садыр Жапаров,

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Связанное с Кремлем издание "Ведомости" сообщило о визите Жапарова в Москву на день победы 23 апреля, а о визитах Токаева, Мирзиёева и Рахмона стало известно 8 мая, всего за день до парада в Москве.

Путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но он не подтвердил свое присутствие.

Сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву для участия в Параде Победы.

Ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании дня победы в Москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов в честь него, при этом некоторые сослались на риск для здоровья из-за пандемии коронавируса.

"Запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля проецировать силу", – считают эксперты.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 мая в шести российских регионах и оккупированном Россией Крыму отменили парады до 9 мая "из соображений безопасности", а в Москве парад, вероятно, будет менее масштабным, чем раньше. Также в РФ в этом году не будет пропагандистской акции "Бессмертный полк".

Напомним, 3 мая в России заявили о покушении Украины на Путина. Это заявление пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сделал после того, как в сеть просочились видео со взрывами и дымом над Красной площадью в ночь на 3 мая. По версии РФ, Украина якобы атаковала одну из главных построек Кремля двумя дронами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

– Очевидно, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стащить на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.

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