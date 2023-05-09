'Музейный' танк образца 40-х годов и Путин с чемоданом: Россия опозорилась парадом на 9 мая в Москве, у россиян истерика. Видео

Главный пропагандистский праздник РФ – так называемый День победы – в этом году в Москве обернулся позором для "сверхдержавы". В параде этого года на Красной площади впервые за много лет не было не только мифических танков "Армата", но и "старых-добрых" Т-90 и Т-72: единственным проехавшим на параде танком стал древний Т-34.

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В то же время российский президент Владимир Путин в этом году на параде, на который прибыли несколько президентов стран СНГ, был замечен с загадочным чемоданчиком, в который, по сообщениям СМИ, охрана собирает экскременты диктатора во время заграничных поездок. В сети по этому поводу украинцы разразились смехом, а россияне называют парад "позором".

Так, на параде в Москве 9 мая "вторая армия мира" маршировала без современных танков. Единственным танком, проехавшим по Красной площади, стал древний Т-34. Его "выход" сопровождался заявлениями о том, что этот танк, производившийся в украинском Харькове с 1940 по 1958 годы, является "гордостью" России.

OSINT-аналитик Oliver Alexander в своем Twitter заметил, что в этом году количество техники по сравнению с 2021 годом сократилось почти в 4 раза. По его данным, всего в этом году проехала всего 51 единица военной техники. А в 2021 – 197 единиц. Аналитик обратил внимание, что в этом году в параде участвовал только один танк Т-34 и ни один танк других более современных модификаций.

Он также опубликовал забавную иллюстрацию "танкового голода" в российской армии.

Украинцы сразу начали шутить из-за "гордости РФ" харьковского происхождения. Они массово интересуются, где же подевались полумифические "Арматы" и более современные танки, которым место не только в музеях. И предположили, что их остатки догорают где-нибудь в украинских степях.

Также украинцы предполагают, что этот раритет захватчики для участия в параде сняли прямо с фронта.

"Танков, самолетов с вертолетами, градов и др. ураганов на парад уже нет, йопта", "И десантники тоже на парад не пришли! Слава ВСУ", "Там и вояк уже тоже, скорее всего, нет, одни мобики остались, а это посадили какого-нибудь залетного в танки и машины", "200-е" не уракают", "Апогей карьеры, ОДИН танк на параде", – иронизируют украинцы.

"Очень смешно, но на параде были только курсанты многих учебных заведений, один Т-34, пара Искандеров и жалкие кхе-кхе от х*йла", – прокомментировал российский парад нардеп Алексей Гончаренко

"Где Армяты?", "Мыши съели", "А где дрон?", "Очень ждем дрон на Красной площади", "Ржу, не могу! Один танчик проехал и песенки пели", "Остались курсанты одни", " Фарш, который еще двигается", – смеются украинцы.

"Это гойда", "А где же другая "мощь" "второй армии мира?", "Т-34 жаль, он не хотел туда ехать, его силой затащили", "После них пойдут орчихи с колясками в виде танков", – пишут комментаторы.

"Все остальное пошло в расход в Украине. Если что, можем подбросить им металлолом, оставшийся от их анало говнетских танков", "Что есть, то и было", "(Арматы) застряли в камыше. "Не удалось преодолеть сверхзвуковой бар' ер", "Трепещи, ната", "И этих утилизируем", "А где самолеты, и незаменимая техника? Не парад, а бразильский карнавал", "Где же "непобедимая"??? Ничего не осталось, только металлолом и черные мешки. Подонки, с праздником!" – смеются украинцы.

Отреагировали на парад в Москве и официальные представители украинской власти и ВСУ.

Так, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путину больше пристало бы принимать парад мертвых российских оккупантов.

"Несколько часов могут шагать "парадом" на "красной площади" мертвые российские оккупанты, бесславно и бесчесно погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин в своего ЧВК-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране", – написал Данилов.

Высмеяли парад "сверхдержавы" и в Воздушных силах ВСУ.

"Верифицированные разведчики из "дружественных стран" фиксируют на смартфоны "ядерную мощь" России", – написал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Вопрос отсутствия "Армат" на параде в Москве обеспокоил и самих россиян.

"Слабенький какой-то парад", "Где Арматы?", "А где танки и авиация? Были, и вышли все", "Мало танков", "Самый позорный парад", – пишут одни россияне в российских пабликах.

В то же время другие комментаторы из РФ пытаются утешаться мнением, что мифические "Арматы" сейчас "освобождают Новороссию" и как огромную победу "сверхдержавы" представляют то, что украинцы не атаковали Красную площадь дронами во время парада.

"Т34 самый современный", "А Пригожин все снаряды ждет, парад им некогда", "Интересно а где таковые расчеты, которые раньше всегда участвовали в параде?", "И Т-34-85 тоже применяется в СВО?", "Че-то техники нынче мало, только колесные проехали, танки-то где?", "Так и вижу что "Курганцы" принимают участие на фронте", "Танков не было, особенно Армат, может и в правду все на фронт отправилось наконец-то?", "Почему парад такой короткий?", "Современным образцам место на фронте, а не на параде", "Еще бы салют в Киеве устроить", "А где Армата ?????? Аллло !?????", "Танки похоже все к фронту перебросили, логично что только ради парада их назад не повезут", "В следующем году,надеюсь покруче будет парад, но уже в Киеве!!!! С Днём победы!!!", "Потом уже и в Киеве будет", "Танки переброшены в зону СВО,там они нужнее, пригодятся для освобождения Новороссии", – пишут комментаторы одного из российских пабликов.

Еще одним поводом для насмешек стало появление российского диктатора Владимира Путина на параде в сопровождении охранника с загадочным чемоданчиком в руках.

На опубликованных российскими же пабликами кадрах виден Путин в окружении нескольких президентов стран СНГ и группы охранников. Один из них рядом с российским президентом держит в руке чемодан, без которого Путин не появляется на публичных мероприятиях.

Что именно находится в этом чемоданчике – неизвестно. Так, по данным Daily Mail, там якобы может быть та самая "ядерная кнопка", которой российский диктатор пугает мир.

По другой версии там могут быть сложенные бронированные щиты, которыми в случае угрозы охранники должны прикрыть диктатора.

А вот журналист французского журнала Paris Match Режис Жанте и расследователь российского "Проекта" Михаил Рубин несколько месяцев назад обнародовали информацию, что Путина за границей сопровождает работник охраны, который в уборных собирает его мочу и фекалии в чемодан и вывозит в РФ. Это, мол, делается для того, чтобы спецслужбы других государств не могли собрать следы жизнедеятельности Путина и отправить их в лабораторию, чтобы узнать о реальном состоянии здоровья российского диктатора.

Напомним, в своей речи 9 мая Путин на параде пожаловался, что против РФ начали войну, и снова заговорил о защите Донбасса.

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины снова развязана настоящая война", – заявил диктатор.

Он также обвинил страны Запада в "провоцировании конфликтов", "разжигании ненависти" и "уничтожении семейных ценностей".

Интересно, что об агрессивной войне РФ против Украины на параде Путин говорил куда больше, чем о Второй мировой. Однако, как отметили даже россияне, не предложил почтить память ликвидированных в Украине российских захватчиков, количество которых неуклонно приближается к 200 тысячам.