В Курской области прогремели мощные взрывы: сообщают об уничтожении колонны бронетехники РФ. Видео

В Курской области РФ в ночь на 9 августа прогремели мощные взрывы. По данным СМИ, близ села Октябрьское Рыльского района уничтожена на маште колонна бронетехники РФ, на месте прилетов вспыхнул пожар, слышны звуки детонации.

Видео дня

Местные паблики опубликовали видео мощного пожара в районе попадания. На одном из них видна автотрасса, полностью перекрытая пылающими автомобилями.

"Боеприпасы горят", – комментирует мужчина на видео.

СМИ пишут, что колонна якобы была уничтожена ударами HIMARS.

По состоянию на 23:51 в Курской области объявили ракетную опасность.

Губернатор региона Алексей Смирнов призвал местных жителей прятаться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа в РФ заявили, что якобы ВСУ прорвали границу в Курской области, в том числе в Суджанском и Кореневском районах.

Местные власти сообщили, что на границе в Курской области идут активные бои, позиции войск РФ были атакованы в районе Николаево-Дарьино и Олешни вдоль границы.

По данным ISW, якобы украинские военные в Курской области продвинулись на расстояние до 10 км вглубь РФ и вышли на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Корнево, преодолев по меньшей мере две линии обороны и опорный пункт противника.

Российский диктатор Владимир Путин 8 августа призвал губернатора Курщины Смирнова быть "мужественным" при решении "непростых и неординарных задач".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!