'Ситуация требует мужества': Путин сказал губернатору Курской области, что тот должен 'решать неординарные задачи'

Российский диктатор Владимир Путин в связи с боями в Курской области РФ 8 августапровел разговор с губернатором региона Алексеем Смирновым. В ходе беседы руководитель страны-агрессора заявил, что Смирнов должен быть "мужественным" при решении "непростых и неординарных задач".

Видео дня

Разговор состоялся по видеосвязи. Его запись опубликовала пресс-служба Кремля.

В частности, диктатор отметил, что Смирнов "не так давно" был назначен на должность, однако жизнь ставит перед ним "неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям".

"Здесь недостаточно только Ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть. Сегодняшняя ситуация требует мужества, собранности при решении непростых, неординарных задач, стоящих перед всеми ветвями власти", – выдал кремлевский диктатор.

Общаясь со Смирновым, Путин также заявил, что находится в курсе обстановки в Курской области, но ему "хотелось бы послушать вас с оценками ситуации в области прямо сейчас".

Дополняется...