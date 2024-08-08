ISW: украинские войска продвинулись на 10 км в Курскую область и захватили 11 населенных пунктов. Карта

В среду, 7 августа, украинские войска продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь Курской области России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что украинские военные проникли, по меньшей мере, через две российские линии обороны и опорный пункт.

По данным российских инсайдерских источников, в настоящее время в области захвачено уже 45 квадратных километров территории и 11 населенных пунктов. В частности, речь идет о Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово. В настоящее время украинские военные действуют в границах Любимовки, также бои продолжаются на окраинах Коренево и Суджи.

Ссылаясь на российские источники, аналитики сообщили, что украинские силы вели бои и захватили блокпост "Суджа" и одноименную газораспределительную станцию. Спутниковые снимки свидетельствуют, что здания на пункте пропуска "Суджа" получили значительные повреждения. Кроме того, в плен к украинцам попали более 40 военных РФ.

Также, по данным ISW, чеченское подразделение "Ахмат" находится в районе Суджи уже больше недели. Во время украинских атак в Кореновском районе 7 августа оно понесло значительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 августа российские пропагандисты, а затем и минобороны сообщили, что украинские военные якобы прорвали границу в Курской области. В РФ заявили, что информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореновского районов.

– Оборонное ведомство РФ заверило, что пограничные войска и ФСБ отразили атаки, но местные власти не согласовали данные по "методичке" и признались, что на границе региона идут активные бои. Там сообщили, что украинские силы в составе примерно батальона танков и бронетехники атаковали российские позиции в районе Николаево-Дарьино и Олешни вдоль границы.

– Россияне подняли панику из-за утраты контроля в по меньшей мере четырех населенных пунктах приграничья в Курской области. Обстрелы ведутся в районе города Суджа, жителей почти полностью эвакуировали. По состоянию на 15.00 в местных пабликах сообщили, что Суджа уже находится под контролем ВСУ.

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